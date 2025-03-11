Чужой среди своих: в РСПП обсудили требования к машинам такси

Члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), общественники, представители российских автозаводов, таксопарков и агрегаторов такси обсудили перспективы локализации автомобилей с «шашечками» на борту. Участники круглого стола пришли к единому мнению, что требования к таким машинам должны быть разумными и учитывать интересы всех сторон: автопроизводителей, таксистов и пассажиров. В противном случае часть перевозчиков может уйти в теневой бизнес, а стоимость поездок — значительно вырасти . Подробности в материале «Известий».

Баланс интересов

При введении требований, касающихся локализации автомобилей такси, должны быть учтены интересы всех участников рынка. Об этом на круглом столе, посвященном развитию отрасли таксомоторных перевозок, заявил президент РСПП Александр Шохин. Он напомнил, что об этом же говорил и президент России Владимир Путин.

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По мнению главы РСПП, для выработки оптимальных решений необходимо время. Поэтому он считает необходимым перенести введение требований к локализации автомобилей такси.

— Один из возможных вариантов — это перенос введения этих требований с 1 октября 2025 года на год. Это даст возможность подготовить варианты, которые бы учитывали интересы всех сторон, — заявил Александр Шохин.

При этом он подчеркнул, что необходима «честная локализация», подразумевающая настоящее импортозамещение и технологический суверенитет.

— На сертификации можно показать отечественный чип, а потом долгое время использовать китайский. Такого быть не должно, — отметил президент РСПП.

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Планка в 3200 баллов за локализацию, которая сейчас предлагается в качестве «входного билета» для машин такси, чрезмерна, считает Шохин. П о его словам, под эти требования в настоящее время подпадают «только четыре модели АвтоВАЗа». У других автопроизводителей в России этот уровень пока «не более 1,5–2 тыс. баллов», отметил глава РСПП. Александр Шохин подчеркнул, что эти параметры также можно и нужно обсуждать.

Необходима конкуренция

Такси как часть общественного транспорта должно быть импортозамещенной отраслью, уверен вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак. При этом введение требований к локализации не должно привести к появлению на этом рынке монопольного положения каких-либо автопроизводителей, подчеркнул он.

— Для нас такая монополия будет только во вред. Требования к локализации такси должны быть разумными, выполнимыми и обеспечивать таксистам возможность выбора, — отметил Сергей Громак. При этом закон о локализации такси не должен иметь обратной силы и распространяться только на вновь закупаемые автомобили, добавил он.

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Аналогичной позиции придерживается и заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус» Иван Душкин. Он также считает недопустимой монополизацию рынка такси 1–2 производителями. При этом, по его мнению, требования к «входному билету» нуждаются в обсуждении.

— Невозможно одномоментно достигнуть высокого уровня локализации. Поэтому к баллам для автомобилей такси нужно подходить осторожно, — отметил он.

Иван Душкин поддержал предложение Александра Шохина о переносе сроков введения требований к локализации автомобилей такси на 2026 год, подчеркнув, что даже в этом случае их «будет сложно исполнить». Он считает необходимым не распространять требования о локализации на модели, аналоги которых не производятся в нашей стране.

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Поддержка национальных автопроизводителей закупками локализованных моделей в такси — мера не новая, это распространенная мировая практика, заявил на круглом столе президент ООО «Автотор-холдинг» Денис Пак. При этом он также подчеркнул, что требования к локализации машин нуждаются в обсуждении.

— Локализации невозможно добиться за один день, — отметил он.

Таксисты уйдут в тень

Сильнее всего от введения требований к локализации автомобилей такси могут пострадать самозанятые водители, которые работают на личных машинах, считает директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин. По его словам, они не будут специально менять автомобили, чтобы соответствовать новым правилам. В результате такие водители такси либо уйдут с рынка, либо перейдут в «серую» и «черную» области, полагает он. По словам Максима Шушарина, сильнее всего это коснется регионов Сибири и Дальнего Востока, где доля самозанятых в сфере такси достигает 90–100%.

— Уже сейчас мы видим, что примерно 10,5 млн поездок совершаются посредством чатов в ТГ-каналах. Это и есть та самая «серая зона» такси, в которую могут уйти самозанятые водители, — отметил он.

Чтобы избежать такого развития событий, Максим Шушарин считает необходимым вывести самозанятых водителей из-под требований к локализации машин такси.

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С ним согласна председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она также считает, что риск ухода самозанятых водителей такси «в тень» или вообще уход с рынка пассажирских перевозок достаточно велик. По ее мнению, это может усилить и без того заметный дефицит таксистов.

— Сейчас отрасли не хватает примерно 35% водителей. Если этот показатель будет расти, это в конечном итоге скажется на потребителях, поскольку из-за нехватки водителей на линии увеличится время ожидания машины, а также вырастет стоимость поездки, — заявила Ирина Зарипова.

Региональные полномочия

По мнению председателя Общероссийского объединения пассажиров, заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе РФ Ильи Зотова, ключевая роль в определении требований к автомобилям такси должна принадлежать регионам.

— В каждом субъекте федерации ситуация с такси разная, власти на местах лучше видят картину и потребности. Поэтому именно они должны определять долю локализованных машин у региональных перевозчиков. Кроме того, у разных регионов есть разные возможности для поддержки как перевозчиков такси, так и автопроизводителей, — подчеркнул он.

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Резкое введение требований к локализации в нынешних условиях может не покрыть всех потребностей такси в тех или иных моделях и классах машин, считает начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Сергей Алексюк. По его мнению, из-за нехватки машин того или иного класса перевозчики могут уйти в сферу заказных перевозок, таким образом выйдя из-под действия закона «О такси». Он также считает, что региональным властям следует дать больше полномочий по определению конкретных требований к машинам с «шашечками».

— Мы разработали свое видение уровня локализации автомобилей такси регионами. Эти предложения нашли поддержку в Минтрансе РФ, — сообщил он.

Рынок всё решит

Председатель Общественного совета по развитию такси рассказала, что, согласно опросам таксопарков, 66% участников рынка в прошлом году уже приобрели автомобили отечественного производства даже без обязательных требований к российскому происхождению машин. Не видит особой необходимости в введении требований к локализации автомобилей такси и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

— Мы еще не до конца ощутили эффект от осеннего и январского повышения утильсбора. После того как он в скором времени проявится в полной мере, вопрос о необходимости локализации автомобилей такси отпадет сам собой. Модели иностранного производства станут значительно дороже российских, поэтому очевидно, что автопарки безо всякого принуждения сделают выбор в сторону отечественных машин, — уверен Антон Шапарин.

Детский вопрос

Наряду с проблемами локализации автомобилей такси в РСПП обсудили также перспективы стимулирования перевозок семей с детьми. В авиаперелетах и железнодорожных поездках вопрос льготного проезда для многодетных решен, отметил Илья Зотов. Он считает, что автопрому необходимо запустить госпрограмму по производству семейных автомобилей, а поездки для многодетных семей должны субсидироваться из бюджета.

С тем, что отечественных семейных автомобилей не существует, согласился и вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак. Он рассказал, что сейчас компания разрабатывает семейный минивэн, рассчитанный на 5–7 мест в зависимости от компоновки.

— Мы планируем выпустить этот автомобиль в 2027 году, — добавил он. — Общий объем инвестиций в этот проект 21 млрд рублей.

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Максим Шушарин предложил стимулировать самозанятых к перевозке многодетных семей. У таких водителей нередко бывают семьи, а работают они на личных машинах. В отдельных случаях у этих водителей есть детские кресла, а в качестве своей машины они могут выбрать минивэн, что упростит поездку для многодетной семьи.

— Детское кресло вызывает стеснение у водителя, — рассказал он. — В настоящее время многодетные семьи может перевести только «частник» на личном автомобиле, потому что минивэны в таксопарках — это, скорее, исключение из правил, — подчеркнул он.

Детский тариф появился у агрегаторов в России в 2017 году, напомнил директор по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антон Петраков. Для работы с детьми водители должны быть обучены общению с маленькими пассажирами, кроме этого, к ним должны приезжать таксисты с наиболее высоким рейтингом из доступных, рассказал он. Сейчас детские тарифы доступны в 170 городах России, начиная с марта этого года детские перевозки будут расширять на малые города страны, подчеркнул он.

— Сейчас отсутствуют такси, которые могли бы вместить большую семью, — отметил Антон Петраков. — Эти автомобили скорее подходят под определение заказных перевозок, чем такси. Совместно с регионами и Минтрансом мы обсуждаем запуск пилотного проекта, в рамках которого для многодетных семей будет выделена линия, позвонив на которую, можно будет заказать такси.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Время подачи будет выше, чем у обычного такси, но это обусловлено малым количеством машин. В случае успеха проект получит широкое применение в других регионах. Цены на детские тарифы выше стандартных из-за нескольких факторов, отметил Антон Петраков.

— Сумма зависит от наличия подходящего автомобиля поблизости, машин, которые могут перевозить детей, около 20% от общего числа такси. Кроме этого, многие водители отказываются от подобных поездок, но если вызывать машину с личным детским креслом, то стоимость не увеличится, — пояснил представитель «Яндекс Такси»

Представители агрегаторов предложили поддерживать водителей, которые занимаются перевозками детей, при помощи субсидий, а также стимулировать рублем других таксистов оснащать свои автомобили детскими креслами.