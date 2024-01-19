Баллы для «шашечек»: Госдума приняла законопроект о локализации такси

Парламент в первом чтении одобрил законопроект, наделяющий региональные власти правом устанавливать требования к локализации автомобилей такси. Это окажет поддержку отечественным производителям, считают авторы инициативы. Эксперты и представители отрасли по-разному оценили принятый документ. Подробности — в материале «Известий».

Без обратной силы

Государственная дума на пленарном заседании 18 января приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение требований к локализации автомобилей такси. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте нижней палаты парламента. Документ вносит изменения в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации». Он предусматривает право регионов страны устанавливать дополнительные критерии, которым должны следовать машины с «шашечками».

«Законом или иным нормативным правовым актом субъекта РФ могут устанавливаться требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, в виде совокупного количества баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, но не ниже, чем минимальный размер требований к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, который устанавливается нормативным актом правительства РФ » , — говорится в тексте документа.

Как следует из проекта постановления правительства, отправленного одним из авторов законопроекта председателем комитета по экономической политике Совета Федерации Андреем Кутеповым на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко (копия имеется в распоряжении «Известий»), предполагается, что на федеральном уровне степень локализации для машин такси с 1 января 2026 года должна быть не менее 2 тыс. баллов, а с 1 января 2028 года — не менее 3 тыс. баллов. Что касается электромобилей, используемых в такси, то с 2025 года уровень их локализации должен быть не менее 1 тыс. баллов, с 2027-го это требование повышается до 2 тыс. баллов, а с 2029-го — до 3 тыс. баллов. Таким образом, региональные власти не смогут устанавливать требования к машинам такси выше этих нормативов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что требование закона будет распространяться на автомобили стоимостью не выше 4 млн рублей. Кроме того, закон не будет иметь обратной силы, подчеркивают авторы документа.

Таким образом, как ранее отметил в беседе с «Известиями» Андрей Кутепов, требования субъектов РФ относительно уровня локализации не будут распространяться на автомобили, уже используемые в качестве такси.

— Самозанятые, у которых сейчас импортные или низколокализованные автомобили, не должны будут отказываться от их использования, — заявил сенатор.

«Принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест. Надо помогать своим, российским производителям и сделать всё, чтобы автомобилестроение в нашей стране стало успешной, конкурентной отраслью промышленности», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Определиться с понятиями

Право на введение требований к локализации автомобилей такси тем или иным регионом вполне оправданно, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Эта мера действительно может оказать существенную поддержку отечественному автопрому и вполне объяснимо, когда национальные автопроизводители лоббируют принятие этого закона, отмечает он. Однако перед тем, как вводить такие ограничения и дополнительные требования к машинам такси, необходимо четко разобраться с понятиями, подчеркивает эксперт.

— Для начала следует определиться с тем, какие автомобили считаются российскими. Будут ли это только традиционные отечественные компании или доступ в такси получат и иностранные модели, выпускаемые в нашей стране, в том числе под собственными брендами, — заявил Игорь Моржаретто «Известиям».

Не совсем понятен интерес регионов к установлению требований по локализации машин такси, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, определенная логика в их введении прослеживается только для тех областей, где работают автозаводы.

— Понятно, что Москва постарается введением этих условий поддержать завод «Москвич», Самарская область, — АвтоВАЗ, Тульская область — Haval, а Калининградская — «Автотор». Это и рабочие места, и налоги. Но какой в этом интерес, к примеру, у Мурманской, Иркутской областей или других регионов, где нет автозаводов, совершенно непонятно, — считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Мнения разделились

Агрегаторы такси положительно оценивают перспективу введения требований к локализации автомобилей с «шашечками». По словам управляющего директора сервисов «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрия Коваленко, это может дать российскому автопрому нужный импульс для привлечения инвестиций и развития отрасли в целом.

— Отечественные модели уже составляют значительную часть таксопарков по всей стране. В рамках этого законопроекта конкретный объем локализации будут определять региональные власти, так что невозможно заранее сказать, каким количеством отечественных машин нам придется «разбавить» ассортимент. Не исключено, что он уже окажется достаточным, так что больше влияния эта инициатива окажет скорее на автомобильную отрасль. Хочется верить, что в конце концов такие инициативы усилят ее и помогут решить существующие в ней проблемы, — заявил он «Известиям».

Иной точки зрения придерживается председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она согласна, что отечественный автопром нуждается в поддержке, но не понимает, почему она должна осуществляться за счет таксомоторных компаний.

— Многие перевозчики в условиях дефицита моделей, которые прежде были широко представлены в такси, переориентировались на автомобили китайских брендов. Под них была выстроена система техобслуживания, схемы поставки запчастей. С введением требований по локализации всё это, судя по всему, придется выстраивать заново, — отметила она в беседе с «Известиями».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам Зариповой, инициатива по установлению таких требований будет эффективна при одновременной поддержке регионами компаний-перевозчиков предоставлением им субсидий или других льгот и преференций, в том числе и налоговых. Однако проведенные на этот счет Общественным советом по развитию такси консультации с субъектами Федерации показали, что в подавляющем большинстве случаев на эти цели в региональных бюджетах нет средств, подчеркнула она.

Похожего мнения придерживается и руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. По его словам, без субсидирования компаний-перевозчиков предложенная схема будет малоэффективна. Однако пока далеко не все регионы оказывают поддержку таксопаркам, отмечает он.

— Фактически такая поддержка сейчас есть только в Москве: за последние годы на субсидии для такси столичные власти выделили в общей сложности несколько миллиардов рублей. При этом для принятия соответствующих требований по локализации у регионов может просто не хватить ресурсов и компетенции. Обычно в администрации субъекта Федерации вопросами такси занимается пара человек, которые и реестр ведут, и вопросы выдачи разрешений решают. Если на них «повесят» еще и требования по локализации, они просто «закопаются» в них, — заявил «Известиям» Станислав Швагерус.