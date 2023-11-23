Запчастная собственность: самозанятым таксистам разрешат оставить иномарки

Самозанятые таксисты на иномарках не должны будут в обязательном порядке пересаживаться на российские авто . Об этом «Известиям» заявил сенатор Андрей Кутепов, разработавший законопроект о локализации компонентов такси в России. Согласно внесенному в Госдуму документу, власти будут устанавливать обязательную долю использования отечественных компонентов в такси . В кабмине уверены, что это простимулирует спрос на российские автомобили. Правда, пока всё выглядит так, что он уже превышает предложение : для поддержания этого рынка ежегодно нужно 40–50 тыс. новых автомобилей. Где взять столько локализованных машин и есть ли риски для роста цен на такси для пассажиров — в материале «Известий» .

Кто не подпадет под действие законопроекта

Внесенный в Госдуму законопроект наделяет правительство России правом устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации автомобилей такси. Для тех, кто ездит на чужой машине, это не проблема — агрегатор поменяет. А вот что делать тем, кто возил пассажиров на своем авто, — вопрос. Как рассказал «Известиям» глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, который выступил соавтором законопроекта, самозанятым таксистам не придется пересаживаться со своих иномарок на отечественные авто.

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— Решения субъектов РФ об установлении требований к локализации такси не будут распространяться на автомобили, уже используемые в качестве такси на момент принятия такого решения. То есть самозанятые, у которых сейчас импортные или низколокализованные автомобили, не должны будут отказываться от их использования . Так как требования о локализации не будут иметь обратной силы и не будут распространяться на такие такси, — сказал сенатор.

При этом он объяснил, что полностью выводить самозанятых из-под действия этого закона было бы неправильно, то есть к новым таксистам (тем, кто начал оказывать этот вид услуг после вступления закона в силу) будет применяться требование по локализации авто . Иначе таксопарки смогут массово использовать это как лазейку — достаточно будет просто перевести всех своих работников в статус самозанятых, объяснил Кутепов.

В чем суть инициативы о локализации

Нарастить уровень локализации автомобилей такси можно за счет сварки и окраски кузова в РФ, использования отечественного металла, изготовления корпусных деталей рулевого механизма (литье, ковка, штамповка, механическая обработка) и так далее. Правда, делать всё это нужно еще на стадии производства авто.

— Допустим, я еду на BMW, которая собрана в Германии. Авто этой модели собирали еще в Калининграде. Если поменять в машине подвеску на калининградскую, то это не сделает ее локализованной. Ее надо выпустить в РФ из компонентов, выпущенных в России , — рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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При этом авторы предлагают не распространять требования о локализации на авто стоимостью более 4 млн рублей : бизнес-класс и выше. В настоящее время в России нет достаточного количества высоколокализованных автомобилей такой категории. Антон Шапарин оценивает уровень стоимости экономтакси примерно в 2 млн рублей.

— Если Lada Granta условно может с понижением стандартов качества эксплуатироваться в «экономе», то про «комфорт» и «комфорт-плюс» и так далее можно будет забыть , потому что в РФ нет подобных автомобилей, — сказал Шапарин «Известиям».

Спрос на авто превышает предложение

В «Яндекс Такси» подтверждают, что таксопарки в России уже эксплуатируют преимущественно автомобили отечественной сборки и «покупают их всё больше» .

— Почти половина новых автомобилей, приобретенных партнерами в этом году, — отечественные , и их доля в притоке новых машин выросла, — уточнил «Известиям» представитель агрегатора.

Спрос на автомобили в сфере перевозок пассажиров сейчас значительно превышает предложение , а весь объем локального производства не «покрывает потребности отрасли», добавили в «Яндекс Такси». Особенно остро проявляется нехватка автомобилей именно экономкласса . По словам представителя агрегатора, любые дополнительные ограничения сейчас серьезно осложнят работу таксопарков. Введение новых правил еще и приведет к росту цен на такси , ведь, скорее всего, подорожают и машины, добавила исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская.

— Сейчас мы наблюдаем дефицит автомобилей, пригодных для работы в такси. По нашим подсчетам, для поддержания и роста этого рынка ежегодно нужно 40–50 тыс. новых автомобилей . Однако в этом году, как и в предыдущем, поступление новых автомобилей будет явно меньше, — прогнозирует она.

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Она добавила: парки готовы закупать у локальных производителей «столько машин, сколько те смогут предложить». Но в Минпромторге, по всей видимости, считают, что нынешнего спроса недостаточно . И рассматривают предлагаемый в законопроекте механизм как способ еще сильнее простимулировать интерес к российским машинам.

— Минпромторг России традиционно поддерживает использование высоколокализованных автомобилей в такси и каршеринге, так как подобный механизм регулирования может способствовать стимулированию спроса на автомобили отечественного производства, — поясняют в пресс-службе.

В заключении правительства также отмечается, что предлагаемые изменения направлены на повышение спроса на продукцию российского автопрома, а также помогут запустить производство в РФ необходимых деталей.

Сенатор Кутепов же считает, что спрос на новые автомобили такси остается и будет оставаться стабильным, потому что парк разумно обновлять каждые три-пять лет .

«Так, например, объем парка такси города Москвы превышает 150 тыс. автомобилей, средний возраст которых — 2,7 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Каким бы ни был спрос важно, чтобы локализованные машины были конкурентоспособными по цене . Кроме того, на государственном уровне должны быть созданы стимулы для закупок отечественных авто автопарками , уверена Наталия Лозинская.

Для китайских деталей не будет исключений

Сенатор Кутепов обращает внимание еще на один важный аспект: без применения дополнительных мер стимулирования спроса на российские авто будут повышаться риски для отрасли . В качестве примера он приводит рост прямого импорта машин из-за рубежа.

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По его словам, в январе–марте 2022 года доля продаж легковых и легких коммерческих автомобилей, произведенных в КНР, на российском рынке составляла чуть более 6%. К декабрю она уже превысила 21%, а в 2023 году достигнет 35–40% . Также он видит потенциальный риск в росте непрямого импорта автомобилей за счет открытия в России низколокализованных сборочных производств.

Также он отметил, что широкое распространение китайских брендов на российском рынке авто никак не повлияет на требования к ним по локализации . По словам сенатора, китайские компоненты для такси не приравняют к российским.

— Производство компонентов в КНР, в отличие от отечественного производства, не создает рабочих мест в РФ, не формирует налоговые платежи в наш бюджет, не развивает инженерные компетенции в России. Приравнивание деталей из Китая к российским привело бы к бесконтрольному их импорту. И, как следствие, к ущербу отечественной компонентной индустрии , — подчеркнул сенатор.