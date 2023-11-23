Запчастная собственность: самозанятым таксистам разрешат оставить иномарки
Самозанятые таксисты на иномарках не должны будут в обязательном порядке пересаживаться на российские авто. Об этом «Известиям» заявил сенатор Андрей Кутепов, разработавший законопроект о локализации компонентов такси в России. Согласно внесенному в Госдуму документу, власти будут устанавливать обязательную долю использования отечественных компонентов в такси. В кабмине уверены, что это простимулирует спрос на российские автомобили. Правда, пока всё выглядит так, что он уже превышает предложение: для поддержания этого рынка ежегодно нужно 40–50 тыс. новых автомобилей. Где взять столько локализованных машин и есть ли риски для роста цен на такси для пассажиров — в материале «Известий».
Кто не подпадет под действие законопроекта
Внесенный в Госдуму законопроект наделяет правительство России правом устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации автомобилей такси. Для тех, кто ездит на чужой машине, это не проблема — агрегатор поменяет. А вот что делать тем, кто возил пассажиров на своем авто, — вопрос. Как рассказал «Известиям» глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, который выступил соавтором законопроекта, самозанятым таксистам не придется пересаживаться со своих иномарок на отечественные авто.
— Решения субъектов РФ об установлении требований к локализации такси не будут распространяться на автомобили, уже используемые в качестве такси на момент принятия такого решения. То есть самозанятые, у которых сейчас импортные или низколокализованные автомобили, не должны будут отказываться от их использования. Так как требования о локализации не будут иметь обратной силы и не будут распространяться на такие такси, — сказал сенатор.
При этом он объяснил, что полностью выводить самозанятых из-под действия этого закона было бы неправильно, то есть к новым таксистам (тем, кто начал оказывать этот вид услуг после вступления закона в силу) будет применяться требование по локализации авто. Иначе таксопарки смогут массово использовать это как лазейку — достаточно будет просто перевести всех своих работников в статус самозанятых, объяснил Кутепов.
В чем суть инициативы о локализации
Нарастить уровень локализации автомобилей такси можно за счет сварки и окраски кузова в РФ, использования отечественного металла, изготовления корпусных деталей рулевого механизма (литье, ковка, штамповка, механическая обработка) и так далее. Правда, делать всё это нужно еще на стадии производства авто.
— Допустим, я еду на BMW, которая собрана в Германии. Авто этой модели собирали еще в Калининграде. Если поменять в машине подвеску на калининградскую, то это не сделает ее локализованной. Ее надо выпустить в РФ из компонентов, выпущенных в России, — рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
При этом авторы предлагают не распространять требования о локализации на авто стоимостью более 4 млн рублей: бизнес-класс и выше. В настоящее время в России нет достаточного количества высоколокализованных автомобилей такой категории. Антон Шапарин оценивает уровень стоимости экономтакси примерно в 2 млн рублей.
— Если Lada Granta условно может с понижением стандартов качества эксплуатироваться в «экономе», то про «комфорт» и «комфорт-плюс» и так далее можно будет забыть, потому что в РФ нет подобных автомобилей, — сказал Шапарин «Известиям».
Спрос на авто превышает предложение
В «Яндекс Такси» подтверждают, что таксопарки в России уже эксплуатируют преимущественно автомобили отечественной сборки и «покупают их всё больше».
— Почти половина новых автомобилей, приобретенных партнерами в этом году, — отечественные, и их доля в притоке новых машин выросла, — уточнил «Известиям» представитель агрегатора.
Спрос на автомобили в сфере перевозок пассажиров сейчас значительно превышает предложение, а весь объем локального производства не «покрывает потребности отрасли», добавили в «Яндекс Такси». Особенно остро проявляется нехватка автомобилей именно экономкласса. По словам представителя агрегатора, любые дополнительные ограничения сейчас серьезно осложнят работу таксопарков. Введение новых правил еще и приведет к росту цен на такси, ведь, скорее всего, подорожают и машины, добавила исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская.
— Сейчас мы наблюдаем дефицит автомобилей, пригодных для работы в такси. По нашим подсчетам, для поддержания и роста этого рынка ежегодно нужно 40–50 тыс. новых автомобилей. Однако в этом году, как и в предыдущем, поступление новых автомобилей будет явно меньше, — прогнозирует она.
Она добавила: парки готовы закупать у локальных производителей «столько машин, сколько те смогут предложить». Но в Минпромторге, по всей видимости, считают, что нынешнего спроса недостаточно. И рассматривают предлагаемый в законопроекте механизм как способ еще сильнее простимулировать интерес к российским машинам.
— Минпромторг России традиционно поддерживает использование высоколокализованных автомобилей в такси и каршеринге, так как подобный механизм регулирования может способствовать стимулированию спроса на автомобили отечественного производства, — поясняют в пресс-службе.
В заключении правительства также отмечается, что предлагаемые изменения направлены на повышение спроса на продукцию российского автопрома, а также помогут запустить производство в РФ необходимых деталей.
Сенатор Кутепов же считает, что спрос на новые автомобили такси остается и будет оставаться стабильным, потому что парк разумно обновлять каждые три-пять лет.
«Так, например, объем парка такси города Москвы превышает 150 тыс. автомобилей, средний возраст которых — 2,7 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Каким бы ни был спрос важно, чтобы локализованные машины были конкурентоспособными по цене. Кроме того, на государственном уровне должны быть созданы стимулы для закупок отечественных авто автопарками, уверена Наталия Лозинская.
Для китайских деталей не будет исключений
Сенатор Кутепов обращает внимание еще на один важный аспект: без применения дополнительных мер стимулирования спроса на российские авто будут повышаться риски для отрасли. В качестве примера он приводит рост прямого импорта машин из-за рубежа.
По его словам, в январе–марте 2022 года доля продаж легковых и легких коммерческих автомобилей, произведенных в КНР, на российском рынке составляла чуть более 6%. К декабрю она уже превысила 21%, а в 2023 году достигнет 35–40%. Также он видит потенциальный риск в росте непрямого импорта автомобилей за счет открытия в России низколокализованных сборочных производств.
Также он отметил, что широкое распространение китайских брендов на российском рынке авто никак не повлияет на требования к ним по локализации. По словам сенатора, китайские компоненты для такси не приравняют к российским.
— Производство компонентов в КНР, в отличие от отечественного производства, не создает рабочих мест в РФ, не формирует налоговые платежи в наш бюджет, не развивает инженерные компетенции в России. Приравнивание деталей из Китая к российским привело бы к бесконтрольному их импорту. И, как следствие, к ущербу отечественной компонентной индустрии, — подчеркнул сенатор.
Стоит отметить, что в конце июня президент АвтоВАЗа Максим Соколов активно призывал установить в законодательстве РФ требования к уровню локализации автомобилей, которые служат в таксопарках. «Известия» обратились в пресс-службу компании с просьбой пояснить, готова ли она полностью удовлетворить спрос таксопарков на новые машины с необходимым уровнем локализации, но там оперативно не смогли ответить. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.