Глава АвтоВАЗа Соколов поддержал законопроект о локализации такси

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов поддержал законопроект о локализации автомобилей такси. Его комментарий 12 декабря публикует пресс-служба компании.

«Законопроект не запрещает иномарки, он всего лишь дает право регионам и правительству самостоятельно принимать решение с требованиями локализации. Это решение не запретительное — оно может касаться, например, определенного сегмента такси (к примеру, экономкласса) или содержать ценовой потолок для обязательной закупки только локализованных автомобилей. Каждый регион будет принимать эти решения самостоятельно», — заявил Соколов.

По его словам, закон не будет иметь обратной силы, так что таксопарки и самозанятые смогут продолжать использовать те же автомобили, что и сейчас. Он отметил, что большинство такси экономкласса в небольших городах уже используют отечественные автомобили или локализованные иномарки.

«Нехватки автомобилей не будет. Во-первых, новый законопроект предполагает постепенные изменения и не имеет обратной силы. Во-вторых, в России существует стратегия развития автопрома до 2035 года, по которой уже в 2024 году планируется выпуск не менее 660 тыс. только легковых автомобилей (из них 500 тыс. — LADA), и далее рост производства идет по экспоненте», — отметил Соколов.

Президент АвтоВАЗа отметил, что в странах, где есть своя автомобильная промышленность, принято использовать в качестве такси собственные автомобили. По его словам, существующая сеть такси не должна зависеть от импорта машин и запчастей.

«Мы живем в такое время, когда только технологический суверенитет может обеспечить нам будущее развитие. Это крайне сложный процесс, он высокозатратный по финансовым и иным ресурсам, не всегда быстрый (особенно в автопроме, где каждый новый компонент необходимо тщательно протестировать заранее), но наша страна должна пройти через него, чтобы исключить влияние любых недружественных действий в наш адрес со стороны врагов», — заявил Соколов.

23 ноября соавтор законопроекта, председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов рассказал «Известиям», что самозанятым таксистам не нужно будет в обязательном порядке пересаживаться с иномарок на отечественные машины в случае принятия закона о минимальном уровне локализации такси в России. При этом совсем выводить самозанятых из-под действия этого закона не планируется, то есть к новым таксистам (тем, кто начал заниматься перевозками после вступления закона в силу) будет применяться требование по локализации машин.

Законопроект наделяет правительство России правом устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации такси. Например, «российскость» машины может быть увеличена за счет сварки и окраски кузова в РФ, использования отечественного металла, изготовления корпусных деталей рулевого механизма (литье, ковка, штамповка, механическая обработка) и так далее.