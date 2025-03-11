Справедливости рады: в РФ предложили ввести налоговый вычет на поездку с детьми в такси

В России собираются разработать систему налогового вычета на поездки для пассажиров с детьми. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на круглом столе в Общественной палате. Такой механизм может стать одной из мер в поддержку многодетных семей, которую получил разработать президент РФ. Налоговый вычет, по его словам, должен как минимум покрыть разницу между стандартным тарифом и повышенным детским. Размеры последних вызывают вопросы и у родительских ассоциаций. О том, как предлагают снизить стоимость поездок на такси многодетным семьям и кто будет компенсировать разницу перевозчикам — в материале «Известий».

Какие льготы могут быть у многодетных в такси

Налоговый вычет на поездки для семей с детьми в такси может быть введен в России. О начале разработки такого законопроекта рассказал зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на круглом столе по организации перевозок многодетных семей, который прошел в понедельник, 10 марта, в Общественной палате РФ.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин дал поручение правительству и главам регионов представить предложения по установлению льготных тарифов такси для многодетных. Соответствующий доклад должен быть представлен главе государства до до 15 марта 2025 года. Обсуждение в ОП прошло в рамках этого поручения.

Как отметил Дмитрий Гусев, налоговый вычет мог бы покрывать разницу в стоимости поездок на такси с детьми и без них.

— То есть НДФЛ мамы или папы будет меньше на сумму поездок в такси, — сказал он. — Например, обычная поездка на такси стоит 1 тыс. рублей, а поездка по детскому тарифу — 1,5 тыс. рублей, в этом случае 500 рублей прибавляется к налоговому вычету в конце года.

Дмитрий Гусев назвал несправедливостью тот факт, что в метро многодетные ездят по льготам, а на такси им приходится выбирать тариф с повышенной ценой.

С ним согласилась первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

— Мы сейчас на тесной связи со всеми таксомоторными парками и агрегаторами такси, и я вижу, что мы уже в шаге от этого решения, что детский тариф не может быть дороже. То есть не может быть так, что человек, который едет с ребенком, должен заплатить больше, — сказала депутат.

Она также подняла проблему поездок многодетных семей в аэропорты и на железнодорожные вокзалы на такси, а также от вокзалов и из аэропортов — им приходится брать несколько машин на одну семью.

— Можно запустить большие машины, в которые может поместиться вся семья. Сейчас им требуется вызвать несколько машин, но нужно сделать так, чтобы дорога до гостиницы была дешевле, чем заказать три отдельные машины, — предложила Татьяна Буцкая.

По ее мнению, в каждом регионе должны быть хотя бы несколько подобных автомобилей для нужд этой категории пассажиров.

Почему таксисты не хотят возить детей

Часто пассажиры с детьми ведут себя недолжным образом, подтвердил ведущий специалист по работе с водителями профсоюза такси «Добро» Дмитрий Виноградов. Он считает, что и у взрослых нет культуры поездок в такси.

— Достаточно примеров, когда ребенка посадили в кресло, начали поездку, а мама этого ребенка начинает отстегивать на ходу, — рассказал он. — Ответственность за это несет не мама, а водитель. Это частично можно решить наличием камер, которые записывают ситуацию в салоне. И, соответственно, наложить законодательную ответственность и на родителей, которые такие действия совершают, потому что при действующем законодательстве отвечает водитель.

Кроме этого, Дмитрий Виноградов призвал не компенсировать стоимость поездок за счет таксистов: по его словам, за 10–12-часовую смену в регионах они могут получать 1,5–2 тыс. рублей, а цены на топливо, стоимость запчастей и обслуживания автомобилей растут.

Также представители профсоюзов напомнили, что водители могут получить штраф за неправильную остановку, когда сажают пассажиров с детьми. Штраф предусмотрен и за продолжительную остановку на платных парковках.

Повышенный детский тариф в целом вызывает вопросы, потому что каких-то особенных трат, кроме оборудования машины креслом для детей, водитель не несет, полагают в Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС). Поэтому стоимость такого тарифа вызывает вопросы и у родительского сообщества.

— Если такси заставят возить всех по одному тарифу, то они могут поднять цены на всё, — отметила председатель ассоциации Ольга Леткова. — Поэтому есть смысл действительно сделать налоговый вычет. Может быть, это будет экономически выгоднее.

Она предложила заострить внимание на тарифах с минивэнами, которые приходится вызывать для поездок многодетным. Стоимость на такие перевозки дороже, чем детский тариф.

— Но если вопрос решится, то это будет способствовать улучшению демографической ситуации в нашем государстве и показывать, что страна заботится о семьях, — добавила она. — Это очень важно для россиян, когда они принимают решения о рождении детей. Важно чувствовать заботу государства и понимать, что им будет оказана всесторонняя помощь, а не только в виде каких-то пособий, которыми, конечно, нельзя покрыть все затраты на детей.

Участники круглого стола предложили сократить комиссию агрегаторов по вызову такси и ввести возможность заказа автомобилей через специальный кабинет службы социальной поддержки региона.

Отсутствие комиссии на вызов такси должно быть доступно, если многодетные зарегистрированы в установленном законом порядке и при заказе такси для детей, пояснили в Союзе пользователей платформ «Цифровой мир».

— Мы предлагаем ввести стимулирование агрегаторами такси водителей, которые имеют детские кресла и часто берут заказы для перевозки детей через повышение их внутреннего рейтинга и предоставление им первоочередного доступа к более маржинальным заказам, — отметил председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев.

Кроме этого, в союзе сообщили, что льготы могут быть представлены за счет снижения комиссии агрегатора и стимулирования водителей, которые берут заказы с перевозкой детей, дополнительными внутренними преференциями.

Специализированные автомобили должны быть в любом такси, как это существует в наиболее проработанных системах такси в мире, для чего ведущие автоконцерны их создают, полагает он. И в таких машинах уже должны быть предусмотрены минимум два детских кресла, встроенных в сиденья, как это делают многие автопроизводители, производящие специальные модификации автомобилей для такси. В том числе это касается и автомобилей повышенной вместимости — минивэнов и и микроавтобусов.