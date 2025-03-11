АвтоВАЗ выпустит семиместный минивэн Lada в 2027 году
АвтоВАЗ планирует выпустить в 2027 году новый семейный минивэн, который будет рассчитан на семь мест, включая водителя. Новая модель уже разработана. Об этом рассказал вице-президент компании Сергей Громак, передает корреспондент «Известий».
«АвтоВАЗ в настоящее время разработал и ведет подготовку производства семейного минивэна. Планируем выпуск его в 2027 году на пять-семь мест. Большой проект, там общий объем инвестиций у нас — 21 млрд рублей», — сказал Громак в рамках круглого стола «Таксомоторные перевозки: вызовы и перспективы развития отрасли».
Сейчас минивэн от АвтоВАЗа имеет название «Б-Вэн». Его макет был показан в январе президенту РФ Владимиру Путину в рамках его поездки в Самарскую область. Также главе государства продемонстрировали макеты новых городских кроссоверов «Б+кросс» и «Т-134».
15 января вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин заявил, что сейчас команда автопроизводителя делает всё возможное, чтобы минивэн в сжатые сроки вышел на рынок.