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Цифровые «шашечки»: для такси могут ввести особый правовой режим

Медосмотр, техосмотр, «путевки» и страховки намечено перевести в электронный формат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центр стратегических разработок совместно с Минэкономразвития и Минтрансом, страховщиками и перевозчиками подготовил программу экспериментального правового режима для такси. Она предполагает активное внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий в сфере пассажирских перевозок. Подробности выясняли «Известия».

«Цифра» вместо бумаги

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР) лишь 1% от общего числа путевых листов (около 10 тыс. экземпляров) оформляется ежедневно водителями такси в электронном формате. Об этом в рамках заседания Общественного совета при Минтрансе РФ заявил генеральный директор ЦСР Павел Смелов.

— Мы видим, что путевые листы оформляют абы как или вообще не оформляют. «Бумага» является серьезным барьером для водителей такси, особенно для самозанятых, — отметил он. По его словам, похожая картина наблюдается также в оформлении водителями ежедневных техосмотров и медосмотров.

путевой лист
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Гендиректор ЦСР выступил с инициативой ввести для пассажирских перевозок такси экспериментальный правовой режим (ЭПР), предусматривающий перевод всех бумажных документов — путевых листов, актов техосмотра и медосмотра, а также страховок — в электронный вид. Для этого необходимо внедрить единое приложение для водителей такси, в котором они смогут в «цифре» оформлять все эти документы.

Он отметил, что переход на «цифру» не только упростит процесс оформления необходимых документов, но исключит выход на маршрут водителей без них. Такая мера позволит вывести на новый уровень контроль и прозрачность прохождения техконтроля и предрейсовых медосмотров, оформление «путевок», ускорит процесс получения страховок в случае ДТП и, как следствие, повысит уровень безопасности пассажирских перевозок в такси, уверен Павел Смелов.

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В рамках ЭПР Павел Смелов предложил также отказаться от запрета на выполнения заказов перевозчиками вне региона регистрации. По его мнению, это повысит доступность и прозрачность междугородних перевозок в такси.

Эксперименты признаны удачными

В России уже действуют 18 ЭПР, четыре из них касаются перевозок наземным транспортом, рассказал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития РФ Владимир Волошин. В качестве примера он привел ЭПР, касающиеся беспилотных автомобилей.

— Они успешно работают, расширяются: на днях движение таких беспилотных транспортных средств было запущено по ЦКАД, — напомнил он.

По его словам, экспериментальные правовые режимы в первую очередь создавались для того, чтобы проверить работоспособность тех или иных законодательных инициатив, отработать правоприменительную практику. Представитель Минэкономразвития поддержал предложения по введению ЭПР для пассажирских перевозок.

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Не против ЭПР для такси и в Минтрансе. По словам статс-секретаря, заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Зверева, такой режим — живой инструмент, позволяющий законодателям варьировать правовые акты в зависимости от потребностей рынка, тех или иных пробелов в смежных областях права, особенностей регионов.

Глобально будущее транспортной системы России заключается в развитии в том числе цифровизации, считает председатель Общественного совета при Минтрансе РФ Татьяна Горовая.

— Важна автоматическая синхронизация с государственной информационной системой электронных перевозочных документов, оператором которой является Минтранс. Мы видим удобство предлагаемого цифрового профиля, ведь он содержит информацию об электронных путевых листах, данные о прохождении медицинского и технического осмотров, и всё это синхронизируется в режиме онлайн, — заявила она.

Пассажиры в «плюсе»

От введения ЭПР выиграют и пассажиры, уверен Павел Смелов. Помимо повышения безопасности перевозок, такая мера будет способствовать уменьшению стоимости поездок, считает он.

— При использовании искусственного интеллекта, который по фотографии сможет оценить размер ущерба от аварии, значительно ускорится процесс урегулирования страховых случаев: потерпевший может получить выплату уже в течение 10 минут после фотофиксации повреждений через приложение. Это уменьшит простои автомобилей в ожидании решения страховщика, что позволит примерно на 20% снизить издержки перевозчика, — заявил гендиректор ЦСР. Как следствие, это сократит дефицит машин такси на линии и в итоге позволит снизить тарифы на перевозку, подчеркнул он.

такси
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С ним согласен директор по корпоративным отношениям и связям с госорганами «Яндекс. Такси» Антон Петраков. По его словам, цифровизация необходимых для водителей документов и передача этих в госорганы, позволит усилить контроль за этой сферой перевозок. А отказ от привязки перевозчика к региону, где он зарегистрирован, позволит на 40–50% уменьшить дефицит водителей в ряде субъектов федерации, считает он. Кроме того, если единое приложение для таксистов будет учитывать профиль водителя и его аварийную историю, это позволит примерно на 30% снизить расходы перевозчиков на полисы ОСАГО, что также положительно скажется на тарифах, отметил Антон Петраков.

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Страховые компании заинтересованы в любой цифровизации, отметила эксперт по развитию технологий страхового рынка ассоциации «ФинТех» Марина Ляшенко. По ее словам, введение ЭПР для пассажирских перевозок «выводит взаимоотношения перевозчиков и страховых компаний на новый уровень».

Аккуратнее с запретами

Введение цифровых сервисов и ЭПР за счет большего контроля за перевозчиками и водителями позволит снизить аварийность в сфере пассажирских перевозок, полагает зампред общественного совета при Минтрансе Илья Зотов. Он также считает необходимым отказаться от «привязки» перевозчиков к тому или иному региону.

— Водитель не поедет из пункта «А» в пункт «Б» в другом регионе, если он не сможет легально взять заказ в пункте «Б». Это способствует «карпулингу» — нелегальным междугородним перевозками при помощи чатов в мессенджерах, — отметил он.

машина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

К вопросу отмены запрета перевозчикам, зарегистрированным в одном регионе, выполнять заказы в другом, необходимо подходить очень аккуратно, считает директор Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Сергей Семенов. Важно, чтобы такси не заменили официальные межрегиональные автобусные перевозки, отметил он.

Аналогичной точки зрения придерживается и начальник Управления развития таксомоторных перевозок Дептранса Москвы Сергей Алексюк. В этом случае возможно пересечение с междугородними автобусными перевозками, подчеркнул он.

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«Бомбил» не победить «цифрой»

Одной цифровизацией таксомоторных перевозок сделать эту отрасль прозрачнее и повысить безопасность таких перевозок не получится, уверен член правления Российского автотранспортного союза, член Общественного совета при Минтрансе РФ Борис Лоран. Для этого необходимо в первую очередь пресечь подпольные и нелегальные перевозки силами контролирующих и правоохранительных органов, подчеркивает он.

— Никакой ЭПР не поможет, пока на выходе с вокзала и аэропорта пассажиров встречают «бомбилы», крутящие на пальце ключи от машины. От них не спасет ни одна «цифра», — заявил Борис Лоран.

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