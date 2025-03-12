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В московских аэропортах изменятся правила заказа такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На территориях аэропортов Московской области введут запрет на предложение услуг по перевозке легковым такси в случае отсутствия стоек для их заказа. Об этом говорится в постановлении правительства Подмосковья, которое есть в распоряжении «Известий». Запрет вступит в силу уже в марте.

Согласно документу, предложение или оформление услуг по перевозке пассажиров или багажа легковым такси на территории аэропортов в Московской области должно осуществляться только за стойками заказа такси перевозчиками, водителями такси или службами заказа в соответствии с требованиями Федерального закона №580-ФЗ.

«Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в течение месяца со дня официального опубликования настоящего постановления разработать и утвердить требования к оборудованию и оформлению стойки заказа легкового такси на территории аэропорта в Московской области», — говорится в тексте постановления.

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10 марта эксперты Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ заявили, что федеральный госбюджет недополучит около 350 млрд рублей за три года, если требование по локализации такси вступит в силу. Законопроект о введении требований по локализации автомобилей такси обсуждается в Госдуме. Он был принят в первом чтении в прошлом году, а сейчас готовится ко второму чтению. Введение таких требований станет дополнительной защитой отрасли таксомоторных перевозок, заявил ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

21 февраля в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему «Основные изменения на рынке такси» заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что стоимость за поездку в такси в следующем году может вырасти на 15–20%.

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