Законопроект о локализации машин такси приняли в I чтении

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предполагающий наделение субъектов России правом устанавливать требования к уровню локализации автомобилей, которые используются в такси. Об этом сообщается на сайте Госдумы 18 января.

«Принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест. Надо помогать своим, российским, производителям и сделать всё, чтобы автомобилестроение в нашей стране стало успешной, конкурентной отраслью промышленности», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был внесен сенатором Андреем Кутеповым и депутатом Владимиром Гутеневым. Как указано в пояснительной записке, изменения необходимы для минимизации рисков повышения степени зависимости сети такси от импортных поставок. Также это обеспечит дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные машины со стороны таксомоторной отрасли, считают авторы законопроекта.

В ноябре прошлого года Андрей Кутепов рассказал «Известиям», что самозанятым таксистам не нужно будет в обязательном порядке пересаживаться с иномарок на отечественные машины в случае принятия закона о минимальном уровне локализации такси в России. При этом совсем выводить самозанятых из-под действия этого закона не планируется, то есть к новым таксистам (тем, кто начал заниматься перевозками после вступления закона в силу), будет применяться требование по локализации машин.

Уровень автомобилей может быть увеличен за счет сварки и окраски кузова в РФ, использования отечественного металла, изготовления корпусных деталей рулевого механизма (литья, ковки, штамповки, механической обработки), российской электроники и так далее.

В декабре законопроект о локализации автомобилей такси поддержал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Большинство такси экономкласса в небольших городах уже используют отечественные автомобили или локализованные иномарки, указал он. В странах, где есть своя автомобильная промышленность, принято использовать в качестве такси собственные автомобили, и существующая сеть такси не должна зависеть от импорта машин и запчастей, подчеркнул Соколов.