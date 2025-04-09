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Движение беспилотных грузовиков запустили в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московском регионе началось движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме. Его запуск дал первый замглавы Минтранса Валентин Иванов, передает корреспондент «Известий» 9 апреля.

В сентябре прошлого года движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме было запущено по автотрассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. Автономные грузовики курсировали с лета 2022 года, однако до этого момента водитель обязан был находиться за рулем на пунктах въезда в город. В 2026 году автономные грузовики планируется запустить на М-12 «Восток».

Как уточняет «РИА Новости», сейчас к перевозкам допущены 67 грузовых беспилотных автомобилей. Пробег машин на текущий момент превысил 7,2 млн км, коммерческий грузооборот составил более 800 тыс. кубометров груза. Ожидается, что концу 2025 года автопарк автономных грузовиков в РФ вырастет до 100 машин.

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Ранее в этот день сообщалось, что государственная система «ЭРА-ГЛОНАСС» начала отслеживать в режиме реального времени движение беспилотных грузовиков на автомагистрали М-11 «Нева». Новая система позволит Министерству транспорта и участникам проекта получать статистику о работе автономных транспортных средств, также планируется отработка централизованной передачи команд операторам фур и тестирование защиты от кибератак. Схожий мониторинг впоследствии будет запущен на трассах ЦКАД и М-12 «Восток».

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