«ЭРА-ГЛОНАСС» начала онлайн-мониторинг беспилотных грузовиков на трассе М-11

Государственная система «ЭРА-ГЛОНАСС» начала отслеживать в режиме реального времени движение беспилотных грузовиков на автомагистрали М-11 «Нева». Об этом 9 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Первым к системе подключился крупнейший парк автономных грузовиков — 43 транспортных средства компании Navio. В дальнейшем к проекту присоединятся более 20 машин от других участников федеральной программы «Беспилотные логистические коридоры». Аналогичный мониторинг будет запущен на трассах ЦКАД и М-12 «Восток».

Уточняется, что новая система позволяет Министерству транспорта и участникам проекта получать статистику о работе автономных транспортных средств. Планируется отработка централизованной передачи команд операторам фур и тестирование защиты от кибератак.

«С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» мы получим инструмент управления и координации дальнейшего масштабирования высокоавтоматизированных транспортных средств. Статистика о пробегах, режимах работы и инцидентах в режиме реального времени позволит видеть картину в целом и принимать решения на основе объективных данных государственного оператора», — сказал заместитель министра транспорта Андрей Никитин.

По его словам, для безопасности движения необходима функция передачи общих команд всем операторам, чтобы вовремя увести автономные грузовики с трассы, если впереди произошла авария или введены ограничения из-за неблагоприятных погодных условий.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич добавил, что в рамках проекта на беспилотниках будет протестирована платформа кибербезопасности. Система позволит заранее выявлять и предотвращать киберугрозы.

Ранее, 23 сентября 2024 года, сообщалось, что движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме запущено по автотрассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. Уточняется, что грузовые автомобили в беспилотном режиме курсировали с лета 2022 года, однако до этого момента водитель обязан был находиться за рулем на пунктах въезда в город.