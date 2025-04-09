Жалоба из Челябинска: почему грузовики из КНР признали опасными

Причиной приостановки одобрений типа транспортного средства (ОТТС) на грузовики Shacman стали противооткатные задние и боковые брусья, которые разрушились в ходе их проверки на прочность, проведенной еще два года назад по инициативе покупателя самосвала из Челябинска. Дистрибьютор китайского бренда готов в рамках отзывной кампании устранить недостатки. Дилеры, у которых «зависли» почти 2,2 тыс. этих грузовиков, оценивают свои издержки в 20 млрд рублей и намерены вернуть машины обратно в Китай. При этом китайский автопроизводитель планирует наладить выпуск грузовиков в нашей стране. Подробности в материале «Известий».

Защита подвела

В начале февраля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приостановило действие ОТТС на грузовики Shacman SX3258. Причиной послужила жалоба покупателя из Челябинска, рассказал на пресс-конференции юрисконсульт компании «Shacman Моторс» Владимир Пичугин. Владелец грузовика, заподозрив, что автомобиль не отвечает установленным требованиям, за свой счет весной 2023 года провел испытания машины на Дмитровском полигоне.

— При этом на испытания был представлен не новый автомобиль, а машина, которая уже находилась в эксплуатации. В частности, грузовик своим ходом добрался из Челябинска в подмосковный Дмитров — это более 1,8 тыс. км. Именно по результатам испытаний этой машины и было сделано заключение о ее несоответствии ОТТС, — подчеркнул Владимир Пичугин.

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Так, согласно протоколам проведенных испытаний (копии имеются в распоряжении «Известий»), при проверке заднего противооткатного бруса грузовика при нагрузке уже в 60 кH (эквивалентно примерно 6 т) в одной из точек защита деформировалась на 482 мм. При этом, согласно требованиям к этим элементам пассивной безопасности автомобиля, ее деформация не должна превышать 400 мм при нагрузке в 100 кH (примерно 10 т). Более того, в другой точке, к которой было приложено усилие, крепление противоподкатного бруса просто сломалось. Также в ходе проверки были выявлены несоответствия в геометрических параметрах боковой защиты автомобиля.

Претензии проверяющих вызвала и повышенная шумность машины. Согласно протоколу испытаний, уровень шума грузовика на 6,6 дБ превысил нормативное значение.

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«Несоответствия в части задней противоподкатной защиты и боковых защитных устройств несут прямую угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров легковых транспортных средств, которым в случае попадания в ДТП с участием такой грузовой техники будут причинены значительные повреждения», — говорится в сообщении Росстандарта.

Превышение уровня шума, по мнению ведомства, является «фактором производственного стресса, непосредственно влияет на самочувствие и здоровье водителя такого грузового транспортного средства, способствуют его усталости, что в конечном итоге может стать причиной ДТП».

Испанский след

Примечательно, что, согласно приложению к ОТТС на грузовики Shacman, основанием для сертификации проблемных узлов стали документы, выданные в других странах. К примеру, в отношении противооткатных брусьев были приняты протоколы их испытаний, выданные министерством промышленности, торговли и туризма Испании.

Сертификация машин на основании тестов и проверок соответствия установленным требованиям тех или иных элементов конструкции автомобиля, проведенных в зарубежных испытательных лабораториях, — распространенная практика, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. При этом в случае с моделями из КНР нередко эти испытания проходят не в головной организации, а в ее китайском филиале, хотя сами протоколы выдаются именно от имени штаб-квартиры.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

— Я сильно сомневаюсь, что грузовики Shacman, которые вообще не представлены на европейском рынке, специально возили в Испанию для сертификации. Скорее всего, испытания тех самых защитных брусьев прошли в самом Китае, в лаборатории, работающей в Поднебесной под эгидой испанского ведомства. Таких филиалов известных компаний по сертификации в КНР множество, — рассказал он «Известиям».

По мнению вице-президента НАС, чтобы избежать проблем с такой «бумажной» сертификацией, необходимо, чтобы все проверки проводились в нашей стране российскими специалистами и инженерами.

Замороженные миллиарды

Как заявил на пресс-конференции генеральный директор бренда Shacman Вадим Федоров, отзыв ОТТС касается 2171 грузовика на складах дилеров. Он не затрагивает автомобили, которые уже проданы и находятся в эксплуатации. Однако «заморозка» столь большого количества машин приводит к значительным издержкам продавцов, отметил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Виталий Киселев.

— Эти машины сейчас просто стоят на площадках дилеров, их нельзя продать. С учетом стоимости одного грузовика порядка 10 млн рублей получается, что в общей сложности фактически заморожены около 20 млрд рублей, — заявил он.

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По словам Владимира Пичугина, ряд дилеров рассматривает возможность реэкспорта этих автомобилей в Китай. Однако это потребует возврата из бюджета уплаченных платежей, подчеркнул он.

— Если оценивать все грузовики, на которые приостановлено действие ОТТС, то речь идет о возврате порядка 7 млрд рублей в виде таможенных платежей, а также около 4,5 млрд рублей в виде утильсбора и 3 млрд рублей в виде НДС, — заявил Владимир Пичугин.

Shacman, отзовись!

Опрошенные «Известиями» эксперты сомневаются в возможности реэкспорта грузовиков Shacman и возврата уплаченных за них платежей. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, вероятность такого варианта развития событий нулевая.

— Это не отвечает интересам государства. Я практически уверен, что никто на это не пойдет. Самым реальным вариантом может быть объявление официальной отзывной кампании на эти машины с устранением недостатков. Причем вовсе не обязательно, что эти недостатки еще будут обнаружены: ведь проблемы были выявлены только на одной конкретной машине, — заявил он «Известиям».

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

По его словам, отзывная кампания позволит проверить все потенциально проблемные грузовики и при необходимости устранить эти недочеты.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также считает, что наиболее реальным сценарием является проведение официальной отзывной кампании, после которой действие ОТТС может быть возобновлено.

Компания «Shacman Моторс» подготовила план устранения претензий со стороны Росстандарта и готова начать отзывную кампанию, в которой будут участвовать как новые, так и эксплуатируемые грузовики, рассказал Вадим Федоров. Он подчеркнул, что компания уже направила в надзорное ведомство свои предложения по проведению этого отзыва и ожидает соответствующего решения со стороны Росстандарта. На запрос «Известий» относительно перспектив объявления отзывной кампании в отношении грузовиков Shacman в Росстандарте оперативно ответить не смогли.

Собрать в России

Несмотря на претензии со стороны надзорных органов и уменьшение спроса на грузовую технику, Shacman не намерена покидать российский рынок. Более того, по словам представителя предприятия Shaanxi Ван Сюйлиня, вместе с китайским заводом Shaanxi Heavy Duty компания готовит проект по локализации производства коммерческой техники в России. Он отметил, что этот вопрос разрабатывается с прошлого года.

Фото: Global Look Press/Zhang Sijie

Информацию подтвердил и знакомый с ситуацией вице-президент РОАД Виталий Киселев, отметивший, что «диалог по этой теме ведется в том числе с российскими губернаторами, при этом окончательное решение еще не принято».