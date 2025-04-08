Shacman планирует локализовать производство грузовиков в России

Компания «Шакман Моторс» вместе с китайским заводом Shaanxi Heavy Duty готовит проект по локализации производства коммерческой техники на территории России. Об этом заявил представитель предприятия Shaanxi Ван Сюйлинь, передает корреспондент «Известий» с пресс-конференции марки.

По словам спикера, вопрос о локализации автомобилей Shacman обсуждается с прошлого года. Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Виталий Киселев в свою очередь добавил, что диалог по этой теме ведется в том числе с российскими губернаторами, при этом окончательное решение еще не принято.

Таким образом, уточнять регион и площадку, где выпуск грузовиков может быть налажен, в компании пока не готовы.

На той же конференции представители «Шакман Моторс» объявили, что подготовили план устранения претензий со стороны Росстандарта и готовы начать отзывную кампанию, в которой будут участвовать как новые, так и эксплуатируемые грузовики.

Росстандарт выявил несоответствия грузовика Shacman SX3258 ряду обязательных требований к транспортным средствам, что привело к приостановке действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) с 7 февраля текущего года. При этом претензии технического характера в 2023 году были не к новому, а к частному автомобилю, который уже находился к эксплуатации, заявили в «Шакман Моторс».