Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об участии представителей МИД РФ на переговорах в Стамбуле
Армия
ВС России освободили населенный пункт Гуево в Курской области
Общество
В Кремле заявили об отсутствии контактов с Японией по мирному договору
Пресс-релизы
Россия и страны Африки продолжат развивать совместные проекты в области энергетики
Мир
Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над двумя регионами России
Мир
В Китае поддержали усилия РФ в организации встречи по иранской ядерной сделке
Мир
ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Мир
В Сербии проведут шествие «Бессмертного полка»
Экономика
Патрушев сообщил об экспорте 1,9 млн т российской рыбной продукции в 2024 году
Наука и техника
В РФ создали базу опасных побочек передовых онкопрепаратов
Мир
WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины
Авто
Правительство не поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО
Мир
Минфин РФ призвал МВФ оценить влияние санкций и тарифов на мировую экономику
Спорт
Песков сообщил об отсутствии конкретики по теме матча между игроками КХЛ и НХЛ
Мир
Глава ВОЗ допустил возможность возникновения новой пандемии
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

Shacman планирует локализовать производство грузовиков в России

0
EN
Фото: Global Look Press/IliaZhang Sijie
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Компания «Шакман Моторс» вместе с китайским заводом Shaanxi Heavy Duty готовит проект по локализации производства коммерческой техники на территории России. Об этом заявил представитель предприятия Shaanxi Ван Сюйлинь, передает корреспондент «Известий» с пресс-конференции марки.

По словам спикера, вопрос о локализации автомобилей Shacman обсуждается с прошлого года. Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Виталий Киселев в свою очередь добавил, что диалог по этой теме ведется в том числе с российскими губернаторами, при этом окончательное решение еще не принято.

Таким образом, уточнять регион и площадку, где выпуск грузовиков может быть налажен, в компании пока не готовы.

Шах и ман: китайские грузовики признали опасными на дорогах
К шуму и противоподкатным брусьям грузовых автомобилей из КНР возникли вопросы

На той же конференции представители «Шакман Моторс» объявили, что подготовили план устранения претензий со стороны Росстандарта и готовы начать отзывную кампанию, в которой будут участвовать как новые, так и эксплуатируемые грузовики.

Росстандарт выявил несоответствия грузовика Shacman SX3258 ряду обязательных требований к транспортным средствам, что привело к приостановке действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) с 7 февраля текущего года. При этом претензии технического характера в 2023 году были не к новому, а к частному автомобилю, который уже находился к эксплуатации, заявили в «Шакман Моторс».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025