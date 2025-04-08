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Shacman заявил о готовности отозвать проблемные грузовики в России

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Фото: ТАСС/Московец Илья
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Компания «Шакман Моторс» подготовила план устранения претензий со стороны Росстандарта и готова начать отзывную кампанию, в которой будут участвовать как новые, так и эксплуатируемые грузовики. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции российского дистрибьютора.

В компании рассказали, что Росстандарт выявил несоответствия в грузовике Shacman, что привело к приостановке действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС) с 7 февраля текущего года. При этом претензии технического характера были не к новому, а к частному автомобилю в 2023 году, который уже находился к эксплуатации.

«Ограничительные меры в отношении Shacman создают негативный эффект не только для компании, но и для всей отрасли, ослабляя конкуренцию и ухудшая условия для российских перевозчиков», — подчеркнули в «Шакман Моторс».

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12 февраля в Росстандарте сообщили об отзыве ОТТС на грузовики Shacman SX3258. Причина связана с выявленным в ходе проверок несоответствием этой модели самосвала ряду обязательных требований, предъявляемых к транспортным средствам. Речь идет о шумовых ограничениях, задних противоподкатных и боковых защитных устройствах и прочем. Продажи и импорт модели оказались под запретом.

Владельцы грузовиков Shacman SX3258, продажа и импорт которых в России были остановлены после отзыва ОТТС на эту модель, могут продолжить использовать эти самосвалы.

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