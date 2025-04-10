Остановка на дороге: скандальный законопроект о локализации такси доработают

Законопроект, предусматривающий обязательный перевод таксопарков на машины российских производителей, будет дорабатываться , выяснили «Известия». Против нынешней редакции выступило государственно-правовое управление администрации президента РФ — соответствующее письмо ГПУ в комитет Госдумы по транспорту есть в распоряжении издания. В управлении полагают, что проект закона нуждается в дополнительном обсуждении с заинтересованными структурами, потому что замечания и предложения к нему есть у экспертного управления президента РФ, Минпромторга, РСПП, «Деловой России» и ФСБ. Какие претензии возникли у властей и почему отраслевые сообщества выступают категорически против этой инициативы — в материале «Известий».

Локализация машин такси требует обсуждения

Законопроект, вводящий требования к локализации автомобилей для таксопарков, нуждается в дополнительном обсуждении «с участием представителей заинтересованных структур» , говорится в письме Государственно-правового управления президента России. Оно направлено разработчику поправок — в комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Документ есть в распоряжении «Известий».

Поправки в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» были одобрены в первом чтении 18 января 2024 года. Согласно им, уже с 1 октября 2025 года автомобили для легковых перевозок разрешается приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой, а для ее оценки вводится система баллов.

Когда проект закона принимался в первом чтении, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что изменения позволят поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития и появления новых рабочих мест.

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Одобрение законопроекта вызвало огромный общественный резонанс. Введение требований по локализации машин такси может привести к уходу с рынка существенного числа таксистов и росту тарифов, заявлял, в частности, на пресс-конференции в «Известиях» председатель Общероссийского объединения пассажиров, зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов.

— В России около полумиллиона самозанятых, которые работают на собственных машинах. Далеко не всегда это модели отечественных автопроизводителей, — сказал он.

На существование различных мнений указали и в ГПУ. «Законопроект в представленной редакции согласован Минтрансом России, правительством Москвы и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, — говорится в письме управления. — Вместе с тем, по законопроекту имеются замечания и предложения Экспертного управления президента РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В марте 2025 года в РСПП прошел круглый стол, участники которого отметили необходимость дальнейшей проработки вопросов локализации такси с учетом интересов всех участников рынка, включая водителей и пассажиров.

«Эксперты подчеркнули важность постепенного подхода к локализации, чтобы сохранить баланс на рынке, а также доступность и качество услуг для жителей», — говорилось в сообщении пресс-службы союза. А президент РСПП Александр Шохин заявил о необходимости выработать «последовательный путь к достижению того уровня локализации, который будет соответствовать требованиям» и призвал найти «разумный компромисс» — перенести срок введения изменений с 1 октября 2025 года на 1 октября 2026 года.

В ГПУ отдельно сообщили о претензиях к документу со стороны силовых структур. Там, в частности, сочли избыточным и необоснованным создание информационной системы для учета сведений о моделях транспортных средств, отвечающих требованиям машины, используемой в качестве легкового такси. Этот пункт есть в законопроекте. Вместо этого предлагается создать просто перечень моделей транспортных средств.

В государственно-правовом управлении отметили, что обсуждение законопроекта должно проводиться на площадке комитета Госдумы по транспорту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» направили запрос в администрацию президента с просьбой пояснить позицию ГПУ, а также в думский комитет с вопросом, когда и как будет проводиться обсуждение.

Новые обращения

Принятие закона о локализации автотранспорта в легковых перевозках возможно только после появления на конвейерах российских автозаводов комфортных и надежных автомобилей, говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир». Оно в марте 2025 года было направлено в правительство и отечественным автопроизводителям.

Кроме того, в апреле этот же союз направил обращение в ГПУ администрации президента и Конституционный суд (есть у «Известий»).

«Текущий вариант законопроекта противоречит нормам антимонопольного законодательства, так как нарушает ФЗ «О защите конкуренции» , запрещающий создание дискриминационных условий для отдельных участников рынка, — говорится в обращении. — Также мы считаем юридически сомнительной саму возможность государству предписывать частному бизнесу покупать только локализованные средства производства в предложенной форме».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В письме указывается, что документ «защищает интересы только автопроизводителей, игнорируя интересы остальных, причем самых главных заинтересованных сторон отрасли такси — водителей и пассажиров».

Авторы обращения полагают, что ограничения приведут к уходу из легального поля до 70% водителей, что вызовет дальнейшее подорожание этих услуг и социальное недовольство.

Члена Исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, директор юридической фирмы «Легал Линк» Яна Осипова согласилась, что поправки в нынешнем виде нарушают антимонопольное законодательство.

— В частности, создаются дискриминационные условия для данной сферы предпринимательской деятельности — доступ на рынок практически становится невозможным, — сказала она. — Государство не вправе использовать рычаги по ограничению участников рынка в использовании различных средств, это будет противоречить фундаментальным правам, закрепленным в Конституции.

Она напомнила, что в статье 34 Конституции указано, что «каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению Яны Осиповой, принятие законопроекта в нынешнем виде негативно отразится на сфере такси, так как повлечет рост цен на автомобили, которые подходят под соответствующую категорию. А вытеснение из легальной сферы самозанятых водителей, у которых не будет возможности приобрести новые транспортные средства, приведет к формированию «теневого» бизнеса.

Председатель профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов сообщил «Известиям», что также готовит обращения «в ряд инстанций». Он отметил, что пока российские автомобили «являются отстающими от конкурентов по надежности, комфорту и техническому обеспечению». Более того, их стоимость завышена.

— Использование этих автомобилей в такси не дает комфорта и безопасности пассажирам, а бизнес, использующий их, обрекают на повышенные расходы в связи с эксплуатацией такого автопарка. Это приведет к росту цен и существенному падению качества услуг, — сказал он.

Он согласился, что прежде чем вводить требования по локализации необходимо создать специальные автомобили, предназначенные для систематических пассажирских перевозок, а также разработать стандарты безопасности и комфорта.

— На это уйдет минимум 5–8 лет и еще нужно успеть за всем остальным миром, чтобы не произвести автомобиль отстающий от лидеров мирового автопрома, — сказал Николай Кодолов. — Вложения в такой проект будут весьма существенные, а значит с этим подходом такси, скорее всего, перейдет в разряд услуг не на каждый день.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова напомнила, что в развитых странах нет запрета на использование иностранных автомобилей в коммерческих перевозках.

— Основное внимание уделяется не происхождению машины, а ее безопасности, техническому состоянию и соответствию современным экологическим требованиям. Поддержка нацпроизводителей там чаще носит стимулирующий характер — через субсидии, налоговые послабления или программы обновления автопарка, а не через запреты, — сказала эксперт.

Она согласилась, что на российском рынке нет достаточного выбора машин, которые бы подходили для интенсивной работы в такси. В частности, остро стоит вопрос по автомобилям бизнес-класса: отечественные модели, по ее словам, рассчитаны в основном на личное, а не на коммерческое использование.

В такси «Максим» же отметили, что, «навязывая бизнесу только определенные автомобили, законодатель вводит запрет на самостоятельный выбор бизнесом средств производства».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Ограничение выбора совершенно точно не приведет к достижению технологического суверенитета отечественной автомобильной промышленности. Но приведет к развитию теневого извоза, формальным докладам о минимальном количестве закупленных отечественных автомобилей, банкротству транспортных компаний, неудовлетворенности граждан России качеством услуг такси», — полагают в компании.