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Закон о локализации такси может заработать в марте 2026 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сроки по скандальному законопроекту о локализации такси сдвигаются: теперь комитет Госдумы по транспорту рассматривает возможность его вступления в силу весной 2026 года, следует из проекта документа, которые депутаты разослали в ФОИВы (есть у «Известий»).

Остановка на дороге: скандальный законопроект о локализации такси доработают
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Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму сенатором Андреем Кутеповым и депутатом от «Единой России» Владимиром Гутеневым в ноябре 2023 года. В январе 2024 года проект был принят в первом чтении. Согласно ему, уже с 1 октября 2025 года автомобили для легковых перевозок разрешается приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой, а для ее оценки вводится система баллов.

Одобрение законопроекта вызвало огромный общественный резонанс. В частности, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал к «разумному компромиссу» в этом вопросе — переносу срока введения изменений с 1 октября 2025 года на 1 октября 2026 года

Если сроки сдвинут до весны следующего года — это не решение проблемы, подчеркнула исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская.

По ее словам, две трети российских перевозчиков не готовы закупать машины отечественного производства для обновления парков.

«Решением проблемы будет переработка законопроекта с учетом рекомендаций представителей бизнеса и экспертного сообщества. Мы после консультаций с бизнесом направили в комитет по транспорту ГД конкретные предложения — убрать балльную систему, вывести самозанятых водителей из-под действия требования о локализации, дать регионам право вводить или отменять требование о локализации автомобиля такси и обязательно связать введение этого закона в действие с мерами господдержки отрасли чтобы компенсировать перевозчикам убытки, которые возникнут в результате использования дорогих в содержании авто», — указала она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отечественный водитель: введение локализации такси могут перенести на 2026 год

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