Реклама
Прямой эфир
Мир
СК РФ возбудит дело после осквернения памятника советским солдатам в Молдавии
Мир
Европарламент начал расследование поездки депутатов в Москву на празднование Победы
Общество
Суд заочно приговорил экс-банкира Пугачева к 14 годам колонии
Мир
Суд во Франции признал Депардье виновным по делу о домогательствах
Армия
Росгвардия обнаружила более 70 кг взрывчатки в замаскированном тайнике в ЛНР
Мир
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы Румынии
Экономика
Число студий в новостройках Москвы за год сократилось на 13%
Мир
Bloomberg сообщил о снятии Китаем запрета на поставки Boeing США
Мир
По меньшей мере шесть человек погибли в Триполи на фоне столкновений
Экономика
В Приморье возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 121 млн рублей
Культура
Режиссеры из Якутии представят свои проекты на кинорынке в Каннах
Культура
Путин поручил создать в Москве театр современной драмы патриотической тематики
Мир
Захарова заявила о точечном ответе Польше на закрытие генконсульства РФ в Кракове
Общество
Народная артистка России Ольга Широкова умерла в возрасте 79 лет
Мир
СМИ узнали о мерах ЕС по продлению антироссийских санкций в случае вето Венгрии
Мир
В отношении главы минпромторга Новосибирской области завели уголовное дело
Авто
Продажи новых автомобилей в РФ могут упасть на 20% по итогам года

Госдума приняла законопроект о локализации машин такси

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Законопроект, предусматривающий перевод таксопарков на российские машины, принят Госдумой сразу во II и III чтениях 13 мая. Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, уже с 1 марта 2026 года автомобили для легковых перевозок разрешается приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой, а для ее оценки вводится система баллов. Изначально предполагалось, что эти правила вступят в силу с 1 октября 2025 года.

Ко II чтению в законопроекте появились дополнительные требования, связанные с возможностью использования в такси моделей автомобилей, на производство которых заключены специнвестконтракты (СПИКи). Это норма должна действовать до 1 января 2033 года.

Кроме того, для ряда регионов планируется ввести отсрочку вступления в силу требований об использовании в таксопарках локализованных машин. В частности, в Калининградской области они должны вступить в силу с 1 марта 2028 года, а в регионах Дальневосточного федерального округа — с 1 марта 2030 года. При обсуждении законопроекта во II чтении также появилась отсрочка для регионов Сибири — с 1 марта 2028 года.

В январе 2024 года проект был принят в I чтении.

Отечественный водитель: введение локализации такси могут перенести на 2026 год
Отрасль просит полностью переработать законопроект

Накануне Общественный совет по развитию такси призвал пересмотреть законопроект по локализации автомобилей в российский таксомоторных перевозках. Вместо запрета на использование иностранных автомобилей в такси общественники предложили установить приоритетное использование локализованных в РФ машин.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025