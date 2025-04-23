Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин США
Экономика
МВФ пересмотрел прогноз по ВВП США на 2025–2026 годы в сторону понижения
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Одессе
Мир
Путин отметил стремление отдельных сил на Западе к восстановлению связей с РФ
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Мир
Путин отметил вклад СПЦ в укрепление отношений между РФ и Сербией
Спорт
Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло в полуфинал Кубка Гагарина
Мир
Ушаков назвал серьезным и обстоятельным диалог России и США по Украине
Мир
Хуситы заявили об ударах по авианосцам США в Красном и Аравийском морях
Общество
В Минобороны заявили о детонации боеприпасов в воинской части Владимирской области
Мир
МИД Израиля удалил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
Общество
Россиян предупредили об активизации мошенников к 9 Мая
Политика
Песков опроверг данные FT о предложении Путина по Украине
Мир
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Происшествия
За день семеро жителей ДНР пострадали при обстрелах ВСУ
Происшествия
На участке серой ветки метро в Москве прервано движение поездов
Мир
Лавров прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Стоимость поездок на такси в России за год выросла на 22%

Исследование: стоимость поездок на такси в России за год увеличилась на 22%
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Стоимость поездок на такси в России за пять лет увеличилась в 2,5 раза, только за последний год рост составил 22%. Средний чек по всем регионам в I квартале 2025-го вырос до 460 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков МТС Банка, с которыми ознакомились «Известия» 22 апреля.

Эксперты предположили, что в текущем году с большой вероятностью продолжится увеличение цен, вызванное нехваткой кадров в отрасли и ростом стоимости обслуживания авто.

При этом подорожание привело к резкому уменьшению количества поездок на такси — в I квартале 2025 года их количество сократилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Вместе с тем увеличился спрос россиян на общественный транспорт — количество трансакций в I квартале текущего года стало больше на 17%, а средний чек вырос на 14%, до 50 рублей.

Тебе водить: таксистов проверят на знание города и правил перевозки
В Москве и Подмосковье вводится обязательная аттестация водителей такси

Также россияне стали активнее пользоваться электричками и каршерингом. За год количество трансакций увеличилось на 16 и 11% соответственно. Средний чек в электричках остался на уровне прошлого года и составил 190 рублей, а на каршеринг вырос на 3%, до 570 рублей.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что проблема нехватки водителей такси усугубилась. Если в 2023 году 70% перевозчиков заявляли о дефиците кадров, то в 2024 году этот показатель вырос до 77%. Об этом рассказали «Известиям» в Общественном совете по развитию такси, который подвел итоги всероссийского опроса перевозчиков. Ключевыми причинами сложившейся ситуации названы сложность поиска квалифицированных кадров, ужесточение регулирования отрасли, а также нежелание работать по новым требованиям, предъявляемым к такси.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025