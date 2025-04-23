Стоимость поездок на такси в России за год выросла на 22%

Стоимость поездок на такси в России за пять лет увеличилась в 2,5 раза, только за последний год рост составил 22%. Средний чек по всем регионам в I квартале 2025-го вырос до 460 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков МТС Банка, с которыми ознакомились «Известия» 22 апреля.

Эксперты предположили, что в текущем году с большой вероятностью продолжится увеличение цен, вызванное нехваткой кадров в отрасли и ростом стоимости обслуживания авто.

При этом подорожание привело к резкому уменьшению количества поездок на такси — в I квартале 2025 года их количество сократилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Вместе с тем увеличился спрос россиян на общественный транспорт — количество трансакций в I квартале текущего года стало больше на 17%, а средний чек вырос на 14%, до 50 рублей.

Также россияне стали активнее пользоваться электричками и каршерингом. За год количество трансакций увеличилось на 16 и 11% соответственно. Средний чек в электричках остался на уровне прошлого года и составил 190 рублей, а на каршеринг вырос на 3%, до 570 рублей.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что проблема нехватки водителей такси усугубилась. Если в 2023 году 70% перевозчиков заявляли о дефиците кадров, то в 2024 году этот показатель вырос до 77%. Об этом рассказали «Известиям» в Общественном совете по развитию такси, который подвел итоги всероссийского опроса перевозчиков. Ключевыми причинами сложившейся ситуации названы сложность поиска квалифицированных кадров, ужесточение регулирования отрасли, а также нежелание работать по новым требованиям, предъявляемым к такси.