Стратегия Запада, направленная на разрушение России, потерпела неудачу. Такое мнение 12 мая выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции спикеров парламентов европейских стран.

По его словам, Западу не удалось достичь своих целей, несмотря на все приложенные усилия. Он подчеркнул, что западные страны потерпели поражение в конфликте на Украине, хотя никто не решается признать это официально.

«Российская экономика не рухнула, санкции не сработали, а Украина так и не вступила в НАТО», — заявил Орбан на мероприятии, которое транслировалось на его странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Премьер-министр отметил, что США уже осознали необходимость смены подхода к противостоянию с РФ и перешли к переговорам, в то время как Евросоюз (ЕС) продолжает «тратить все ресурсы на недостижимую победу» и рискует остаться один на один с конфликтом.

Орбан также заявил, что за последние 15 лет ЕС упустил возможности для развития и оказался не готов к глобальным изменениям. Он призвал к выработке новой стратегии, укреплению роли национальных парламентов и появлению сильных европейских лидеров.

В этот же день Орбан заявил, что поспешный прием Украины в ЕС приведет к возникновению военного конфликта всех стран сообщества с Россией. Он отметил, что ранее объединение никогда не принимало в свой состав страны, которые находятся в состоянии военных действий

18 апреля правительство Венгрии заявило, что вступление Украины в ЕС обернется проникновением украинской мафии в Европу. Уточнялось, что еще до начала конфликта Киев был одним из центров наркотрафика и организованной преступности в Восточной Европе.