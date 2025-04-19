Вступление Украины в Европейский Союз (ЕС) может привести к продолжению военного конфликта с Россией. Об этом 19 апреля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с проведением общенационального референдума по вопросу о приеме украинской стороны в объединение.

Он отметил, что Брюссель собирается принять в Евросоюз страну, у которой отсутствуют четкие границы, стабильная экономика и полноценный суверенитет.

«И они (Брюссель. — Ред.) ожидают, что налогоплательщики ЕС будут финансировать миллионную армию в течение десятилетий», — написал он на странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

По мнению Орбана, присоединение Украины к ЕС предоставляет украинской стороне карт-бланш для «бесконечного конфликта».

Правительство Венгрии 18 апреля заявило, что вступление Украины в ЕС обернется проникновением украинской мафии в Европу. Уточняется, что еще до начала конфликта Киев был одним из центров наркотрафика, а также организованной преступности в Восточной Европе. Кроме того, Будапешт не исключает возможность попадания оружия, переданного Киеву для военных действий, в руки преступников.