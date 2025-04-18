Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) обернется проникновением украинской мафии в Европу. Об этом 18 апреля заявило правительство Венгрии.

Венгерские власти в связи с референдумом по вопросу о вступлении Украины в ЕС разместили на правительственном портале перечень рисков в различных сферах, которые могут возникнуть из-за поспешного приема Киева в объединение.

«Вступление в ЕС откроет украинской мафии путь в Европу и Венгрию», — гласит один из пунктов.

Как уточняет правительство Венгрии, еще до начала конфликта Украина была одним из центров наркотрафика, а также организованной преступности в Восточной Европе. Также Будапешт не исключает возможность попадания оружия, переданного Киеву для военных действий, в руки преступников.

Помимо этого, отмечается, что в случае вступления Украины в ЕС средства сообщества, причитающиеся Венгрии, пойдут киевскому режиму. Как указывают венгерские власти, Брюссель планирует взять большой совместный кредит, средства которого потратят на помощь украинскому государству.

«Таким образом, членство Украины в ЕС ежегодно будет стоить каждой венгерской семье сотни тысяч форинтов», — подчеркнули в правительстве.

Ранее, 15 апреля, венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что функционеры Евросоюза с помощью евроинтеграции Украины пытаются подорвать уровень жизни в его стране, а также ее экономику. Он подчеркнул, что власти ЕС хотят видеть в Венгрии проукраинское правительство, готовое выполнять их запросы.