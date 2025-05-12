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Орбан не исключил конфликт между Европой и РФ при вступлении Украины в ЕС

Орбан: вступление Украины в ЕС приведет к конфликту между Европой и Россией
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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Поспешный прием Украины в Евросоюз (ЕС) приведет к возникновению военного конфликта всех стран сообщества с Россией. Об этом 12 мая заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции спикеров европейских парламентов в Будапеште.

«Как соседняя с Украиной страна, мы считаем, что если Украина будет принята в Европейский союз, то он также будет втянут в войну», — рассказал Орбан во время встречи в парламенте Венгрии.

Он отметил, что ранее ЕС никогда не принимал в свой состав страны, которые находятся в состоянии военного конфликта.

Помимо этого, премьер-министр выразил сожаление в связи с намерением лидеров большинства европейских государств продолжать оказывать военную помощь Украине.

«У нас другое мнение. Мы считаем, что чем дольше будет продолжаться этот <военный конфликт>, тем больше жизней будет потеряно», — сказал Орбан. Трансляция встречи велась в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По его словам, правительство Венгрии возражает против приема Украины в ЕС не только из-за опасности оказаться втянутым в военный конфликт с Россией, но и из-за роста дополнительных расходов. Это вызовет серьезное ухудшение социально-экономической ситуации во всех странах ЕС.

«Кризис сельского хозяйства, безработица, задолженность, падение уровня жизни», — заключил Орбан.

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18 апреля правительство Венгрии заявило, что вступление Украины в ЕС обернется проникновение украинской мафии в Европу. Уточняется, что еще до начала конфликта Киев был одним из центров наркотрафика и организованной преступности в Восточной Европе. Кроме того, Будапешт не исключает возможность попадания оружия, переданного Киеву для военных действий, в руки преступников.

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