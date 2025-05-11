WSJ сообщила о признании Трампом сложности в решении конфликта на Украине
Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в своем клубе во Флориде признал сложность разрешения конфликтов на Украине и в Газе. Об этом 10 мая сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По информации издания, Трамп заявил о сложностях в урегулировании конфликтов. Украинский вопрос американский лидер назвал «растущим разочарованием». Кроме того, президент США отметил, что трудности возникают в переговорах с РФ.
Трамп также уточнил, что конфликт в Газе является «особенно сложным, поскольку там воюют уже тысячу лет».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 мая сообщил о том, что США будут продолжать работать над сближением позиций Москвы и Киева в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, американская сторона будет работать над этим до тех пор, пока не поймет, что прогресс невозможен.