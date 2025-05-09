Кубинский журналист назвал сокровищем репринт выпуска газеты «Известия» за 9 мая 1945 года

Репринт газеты «Известия» за 9 мая 1945 года, который вручили в подарок гостям парада Победы в Москве, является настоящим сокровищем, так как позволяет сохранять память о Великой Победе. Об этом 9 мая заявил кубинский журналист Хансель Павел Оро Оро.

«Там тоже журналисты писали эти статьи, которые я с удовольствием буду читать. Которые я стараюсь читать с моим русским языком. <...> Самое главное, что это история, а она передается через средства, а средства — это СМИ», — сказал он.

Кубинец отметил, что легендарная газета «Известия» смогла сохранить эту историю.

«Как сказал [президент РФ] Владимир Владимирович Путин, историю надо сохранить, чтобы не повторить наши ошибки. Поэтому сейчас как раз эти [подарки], даже карандаш, который нам дали, посвященный 80-летию Победы, плюс газета — это будет сокровищем для всех нас», — заключил журналист.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщал, что гостям парада подарили рюкзак с подарочным набором. Помимо репринта газеты в рюкзаке лежат пилотка, коробка с биноклем, плед, дождевик, георгиевская ленточка и другие предметы.