Гостям парада в Москве подарили репринт выпуска газеты «Известия» за 9 мая 1945
Репринт выпуска газеты «Известия» за 9 мая 1945 получили в подарок гости парада Победы в Москве. На главной полосе исторического номера красуется заголовок «С победоносным завершением Великой Отечественной войны, товарищи!», кадры демонстрируют «Известия».
Кроме того, гостям парада подарили рюкзак с подарочным набором. Как рассказал корреспондент Валентин Трушнин, в рюкзаке лежат пилотка, коробка с биноклем, плед, дождевик, Георгиевская ленточка и значок.
«Еще есть «Штурм Берлина», военно-историческая настольная игра, книга Александра Твардовского «Василий Теркин» и шоколад «80 лет Победы», — уточнил он.
Также подарки вручили журналистам, освещавшим Парад Победы на Красной площади. Им вручили мини-копии известных военных скульптур. В деревянной коробке аккуратно сложены фигурки монументов Родина-Мать в Волгограде, Воину-Освободителю в немецком Трептов-парке и Советскому солдату во Ржеве, показал корреспондент Николай Иванов.
В преддверии 80-летия Победы «Известия» выпустили репринт исторического номера — точную копию легендарной газеты от 9 мая 1945 года. Более 200 тыс. экземпляров были переданы ветеранским и волонтерским организациям России, а также военным и историческим музеям страны.