Путин назвал 9 Мая священной датой для многонационального народа РФ

День Победы является священным для многонационального народа России. Об 8 мая заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед гостями обеда, которые приехали для празднования годовщины Победы.

«Сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество. 9 мая — священная дата для нашего многонационального народа. В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу», — сказал Путин.

Новость дополняется