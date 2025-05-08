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Белоусов отметил развитие сотрудничества военных ведомств РФ и Казахстана

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Многостороннее сотрудничество военных ведомств России и Казахстана развивается. Об этом 8 мая заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках встречи со своим казахским коллегой Русланом Жаксылыковым.

«У нас очень многостороннее, многоплановое сотрудничество, оно развивается. Большую роль здесь играет в этом сотрудничестве, безусловно, министерство обороны Республики Казахстан», — сказал Белоусов.

Кроме того, он также напомнил о роли войск Казахстана в разгроме немецкого фашизма в Великой Отечественной войне (ВОВ). В свою очередь, Жаксылыков подчеркнул, что обе страны являются друзьями, соратниками и братьями по оружию.

«Мы по установившейся традиции всегда чтим память наших отцов, наших дедов. Завтра мы с огромным удовольствием примем участие здесь в параде», — подытожил министр обороны Казахстана.

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Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в мире абсолютно недопустимо искажать историческую правду о ВОВ и значении победы. Он подчеркнул, что в настоящее время очень важно донести до граждан Казахстана всю правду о войне, особенно когда в политику проникли «бациллы ненависти».

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