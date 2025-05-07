Токаев призвал не искажать правду о победе в Великой Отечественной войне
В мире абсолютно недопустимо искажать историческую правду о Великой Отечественной войне и значении победы. Об этом 7 мая сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на военном параде в Астане, посвященном 80-летию Победы и Дню защитника Отечества.
Токаев подчеркнул, что в настоящее время очень важно донести до граждан Казахстана всю правду о войне, особенно когда в политику проникли «бациллы ненависти».
«Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы», — приводят его слова «РИА Новости».
Он добавил, что сейчас в нестабильную эпоху ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов.
Президент РФ Владимир Путин 29 апреля заявил, что фальсификация истории приводит к разрушительным последствиям, поэтому нужно твердо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркнул важность противодействия тем, кто пытается оправдать нацистские преступления.