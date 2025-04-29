Путин призвал твердо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне

Фальсификация истории приводит к разрушительным последствиям, поэтому нужно твердо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне. Об этом 29 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на выставке, посвященной ВОВ.

«Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в великую победу», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул важность противодействия тем, кто пытается оправдать нацистские преступления, а также всем, кто стремится возродить идею национального превосходства и исключительности.

Путин 7 апреля заявил, что во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются исказить роль СССР в победе во Второй мировой войне. Он отметил, что в таких условиях сплоченность и верность правде становятся особенно важными, поскольку предпринимаются попытки пересмотреть итоги войны.