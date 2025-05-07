Временные ограничения для рейсов ввели в аэропортах Жуковский и Калуга

В аэропортах Жуковкий и Калуга введены временные ограничения. Об этом 7 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Жуковский <…> и Калуга», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее в этот день Кореняко сообщил, что в аэропорту Ярославля с 11:35 мск были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позднее эти ограничения были сняты.