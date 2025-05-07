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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Ярославля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В аэропорту Ярославля сняли ограничения на посадку и вылет воздушных судов (ВС). Об этом 7 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Ярославль (Туношна) <…> сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, ограничения были сняты в 13:48 мск. Он также добавил, что они вводились для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

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Ранее в этот день Кореняко сообщил, что в аэропорту Ярославля с 11:35 мск были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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