Временные ограничения вновь введены в аэропорту Ярославля

В аэропорту Ярославля вновь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 7 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов <…> вновь введены в аэропорту Ярославль», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, ограничения были введены с 11:35 мск.

Накануне Кореняко сообщил, что временные ограничения на прием и отправку самолетов были введены в аэропорту Ярославля. Позднее 7 мая в 10:59 мск ограничения были сняты.