Временные ограничения полетов введены в аэропорту Жуковский

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом 6 мая сообщил в пресс-службе аэропорта.

Там уточнили, что ограничения введены с 16:50 мск.

Кроме того, представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале добавил, что ограничения на прием и выпуск самолетов были введены также в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля.

Ранее в этот день Кореняко сообщил, что аэропорт Нижнего Новгорода временно не выпускает и не принимает воздушные суда (ВС). Отмечалось, что ограничения введены для обеспечения безопасности ВС.