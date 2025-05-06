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Временные ограничения полетов введены в аэропорту Жуковский

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом 6 мая сообщил в пресс-службе аэропорта.

Там уточнили, что ограничения введены с 16:50 мск.

Кроме того, представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале добавил, что ограничения на прием и выпуск самолетов были введены также в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля.

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Ранее в этот день Кореняко сообщил, что аэропорт Нижнего Новгорода временно не выпускает и не принимает воздушные суда (ВС). Отмечалось, что ограничения введены для обеспечения безопасности ВС.

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