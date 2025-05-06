Временные ограничения полетов введены в аэропорту Жуковский
В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом 6 мая сообщил в пресс-службе аэропорта.
Там уточнили, что ограничения введены с 16:50 мск.
Кроме того, представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале добавил, что ограничения на прием и выпуск самолетов были введены также в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля.
Ранее в этот день Кореняко сообщил, что аэропорт Нижнего Новгорода временно не выпускает и не принимает воздушные суда (ВС). Отмечалось, что ограничения введены для обеспечения безопасности ВС.