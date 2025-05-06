Временные ограничения полетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода временно не выпускает и не принимает воздушные суда (ВС). Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС с 16:10 мск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Сообщается, что ограничения введены для обеспечения безопасности ВС.

Ранее в этот день в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Позже они были сняты.