В Костромской области отразили попытку атаки БПЛА
В Костромской области отражена попытка атаки украинского дрона, сообщил 7 мая губернатор региона Сергей Ситников.
«Сегодня утром на территории Нейского района Костромской области отражена атака украинского беспилотника», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
По словам губернатора, на территории муниципалитета могут находиться фрагменты дрона, которые важны для следствия.
«При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — добавил Ситников.
Сообщается, что разрушений и пострадавших нет. На территории региона ведется работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.
Ранее сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в четырех муниципалитетах Воронежской области уничтожили не менее семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Гусев подчеркнул, что, предварительно, пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.