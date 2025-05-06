В минфине США раскрыли планы Трампа по сделке с Украиной
Президент США Дональд Трамп собирался использовать сделку по природным ресурсам с Украиной, чтобы повлиять на Россию в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Об этом 6 мая сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.
«Идея заключалась в том, чтобы <...> подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет разногласий», — заявил он в ходе диалога с американским финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии, которая транслировалась на YouTube.
По словам Бессента, Трамп верил, что экономическое партнерство приведет к нескольким результатам, в том числе созданию рычага влияния на РФ и руководство страны. Бессент заявил, что в том числе соглашение могло бы стать немой гарантией безопасности для Киева.
1 мая Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины. На следующий день член палаты представителей конгресса США, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что американо-украинская сделка может привести к новому вооруженному конфликту.
Газета The Washington Post в свою очередь сообщила, что американские эксперты раскритиковали соглашение по минеральным ресурсам. Согласно материалу, при его реализации возникнут проблемы. При этом уточнялось, что Вашингтон сможет извлечь выгоду от поставок ресурсов не менее чем через 10 лет.