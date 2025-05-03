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Сделка по природным ресурсам между США и Украиной. Разбор

На Украине планируют ратифицировать сделку по инвестфонду с США 8 мая
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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США и Украина 1 мая подписали соглашение по недрам. В рамках сделки будет создан специальный инвестиционный фонд, который будет направлять доходы от разработки месторождений на восстановление Украины. Новая редакция документа оказалась чуть более выгодна для Киева, чем первоначальный вариант, но всё равно сопряжена с рисками. Подробнее о деталях ресурсной сделки и ее значении — в материале «Известий».

Что вошло в сделку

• В соответствии с соглашением доходы от разработки новых украинских месторождений редкоземельных материалов, ценных и цветных металлов, а также нефти и газа будут поступать в инвестиционный фонд, учрежденный Украиной и США. Украина будет обязана перечислять в этот фонд половину всех рентных и лицензионных платежей, поступающих в бюджет. Военная помощь США в любой форме также будет считаться взносом в фонд.

• При этом в соглашении не упоминается Запорожская АЭС, которая находится под контролем России. Киев настаивал на том, чтобы атомная станция была передана Украине, а США рассматривали вариант получения контроля над АЭС как одного из ресурсов в рамках сделки. Очевидно, что требования Киева при подписании соглашения были отклонены.

• Поскольку фонд нацелен на восстановление и модернизацию Украины, одним из условий реализации соглашения является прекращение конфликта. В опубликованном Украиной документе указано, что каждая сторона должна завершить «свои внутренние процедуры», чтобы сделка вступила в силу.

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Долг Украины

• Главной своей победой украинская сторона считает исключение из текста соглашения требования о возмещении уже полученной Киевом от Вашингтона помощи. Ранее президент США Дональд Трамп настаивал на том, что так как США потратили $350 млрд на поддержку Украины, включая поставки вооружения, то теперь сделка должна возместить эти затраты.

• Справедливость претензий США к Киеву подтверждает и подписанный бывшим президентом США Джо Байденом документ, расширяющий его полномочия для помощи Украине. Исходя из текста закона, вся помощь Киеву предоставлялась на условиях ссуды или аренды. Президент Украины Владимир Зеленский при этом отрицал какой-либо долг перед США.

• В день подписания соглашения Белый дом заявил, что сделка призвана защитить вклад США в поддержку Украины. Вашингтон рассчитывает, что в результате соглашения сможет не только вернуть вложенные средства, но и получить прибыль.

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Привилегии для США

• Киев утверждает, что соглашение в новой редакции не предусматривает преимущественного права на разработку месторождений для американских компаний. Ранее Украина выступала против такой формулировки, поскольку это могло осложнить взаимоотношения с партнерами из Евросоюза. Новая редакция документа подразумевает, что для выполнения Киевом обязательств перед ЕС условия соглашения могут быть изменены после консультаций с США.

• В тексте, обнародованном украинской стороной, говорится, что стране-партнеру должны предоставляться равные с другими инвесторами условия для разработки месторождений на Украине. При этом американская пресса говорит о том, что компании из США получат «привилегированный доступ» к украинским ресурсам.

Гарантий безопасности нет

• Киев изначально рассчитывал обменять ресурсы на членство в Североатлантическом альянсе или гарантии безопасности со стороны США, аналогичные пятой статье устава НАТО. Несмотря на соглашение о партнерстве с Великобританией, которое Украина заключила в январе, пока ни одно европейское государство не готово направить на Украину свои войска и вооружение для отражения возможных атак без гарантированной поддержки США.

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• Трамп ранее заявил, что идея о членстве Украины в НАТО послужила причиной конфликта, и исключил вероятность вступления страны в альянс. Новая администрация США настаивает, что обеспечивать безопасность Украины должна Европа. В последней редакции соглашения между США и Украиной также отсутствует положение о гарантиях безопасности со стороны Вашингтона. Вашингтон утверждает, что факт присутствия американских инвесторов на Украине уже можно считать гарантией безопасности.

Обязательства сторон

• Инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США, а счет будет открыт на Украине и пополняться в гривнах. В документе есть условие, что бюджет Украины будет нести ответственность по финансовым обязательствам в рамках партнерства. При этом в отношении США таких обязательств не прописано.

• Украине удалось добиться сохранения за собой собственности на месторождения и госкомпании, которые занимаются добычей и поставкой ресурсов. Киев настаивал на этом еще и потому, что приватизация месторождений зарубежными инвесторами потребовала бы внесения изменений в конституцию страны. Украинская сторона подчеркивает, что принятие решения о том, какие месторождения разрабатывать, тоже остается за Киевом.

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Неполный комплект документов

• Обнародованный Украиной текст соглашений не содержит деталей: предполагается, что механизм работы фонда и распределения средств будет более четко прописан в отдельных документах. По данным зарубежной прессы, они были подписаны Украиной одновременно с рамочным соглашением. Киев заявляет, что подписание еще только ожидается.

• Для соблюдения законных процедур рамочный документ должен быть ратифицирован депутатами украинской рады: более детальных соглашений парламентарии не увидят. Киев заявил, что их подписание пройдет уже после ратификации. США рассчитывают, что сделка вступит в силу уже через месяц, поэтому Киев ускорил процесс ратификации, перенеся заседание с 15 на 8 мая.

Перспективы соглашения

• Соглашение предусматривает, что в течение первых 10 лет все доходы от инвестиций, полученные фондом, будут направляться на восстановление Украины. По истечение этого срока США как учредитель сможет получить часть доходов фонда. При этом перспективы привлечения зарубежных инвесторов на Украину туманны, в первую очередь из-за продолжающегося конфликта.

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• В соответствии со сделкой в фонд будут поступать доходы только от новых месторождений, а их разработка займет годы. По данным Центра стратегических и международных исследований, от обнаружения месторождения до добычи полезных ископаемых проходит в среднем 18 лет, и не все проекты оказываются экономически выгодными.

• Соглашение является бессрочным и будет иметь приоритет над внутренним законодательством Украины. Для его реализации Киеву предстоит внести изменения в бюджетный кодекс.

Почему сделка важна

• США требовали от Украины заключения сделки о недрах как подтверждения стремления Киева к миру, угрожая в противном случае выйти из переговорного процесса. Накануне подписания соглашения Белый дом выступил с критикой Зеленского. Подозрения США по поводу готовности Киева принять условия сделки усилились, когда Украина потребовала внести правки в соглашение непосредственно перед подписанием документа.

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• Ресурсы были практически единственным активом Украины: Зеленский в 2023 году сделал украинские редкоземельные металлы главным аргументом для привлечения внимания Дональда Трампа. Поэтому соглашение может носить скорее символический характер, и основная его цель — продемонстрировать Трампу лояльность Киева.

• Несмотря на невыгодные условия, Украина была вынуждена пойти на сделку, поскольку в случае ее срыва рисковала потерять поддержку США. Самым серьезным ущербом для Киева могло стать прекращение обмена разведданными и блокировка спутников Starlink, их потерю европейские союзники Украины не смогут возместить.

• Одним из главных выигрышей Киева стал пункт, позволяющий США в рамках ресурсной сделки поставлять на Украину вооружение — военные поставки будут расцениваться как взносы в инвестиционный фонд. Киев в ответ должен будет внести эквивалентную сумму в гривнах. Это не только освобождает США от обвинений в участии в конфликте, поскольку Украина фактически будет оплачивать вооружение, но и может стать рычагом давления на Москву.

• Несмотря на то, что соглашение подписано, американские военные поставки на Украину остаются под вопросом, поскольку США настаивают на прекращении конфликта. Белый дом уже заявил, что пришло время для прямых переговоров между Москвой и Киевом, а значит, выигрыш Украины от подписания сделки может быть еще меньше, чем ожидалось.

При подготовке материала «Известия» учитывали мнения:

  • политолога-американиста Дмитрия Дробницкого;
  • политолога Алексея Чеснакова.

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