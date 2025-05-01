Впадают в военкому: на Украине заговорили об отправке на фронт «тэцэкашников»

Главком украинской армии Александр Сырский поручил отправить на фронт сотрудников ТЦК (военкоматов) без боевого опыта. На смену этим людям в тыл должны вернуться ветераны, получившие ранения и контузии. Подчеркивается, что такая рокировка позволит соблюсти «принцип социальной справедливости». «Известия» разбирались в ситуации.

В форме через Тису

В Генштабе ВСУ сообщили, что главком Александр Сырский поручил отправить на фронт «тэцэкашников», у которых нет боевого опыта и ограничений по здоровью. На их место будут назначаться ветераны, получившие ранения и контузии, которые уже не могут выполнять задачи в боевых частях. Согласно сообщению, ответственным за координацию этого процесса назначен один из заместителей начальника Генштаба.

Подчеркивается, что меры направлены на улучшение качества работы ТЦК и «соблюдение принципа социальной справедливости». «Решение будет способствовать укреплению братства, боевого духа и взаимоуважения в военных коллективах», — говорится в сообщении Генштаба. В нем уточняют, что на сегодня 70% сотрудников военкоматов уже имеют боевой опыт, то есть под угрозой отправки на фронт окажется примерно треть сотрудников ТЦК.

Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В соцсетях это решение вызвало бурное обсуждение. Некоторые комментаторы считают, что украинский Генштаб таким образом пытается улучшить имидж силовиков. «Будут показывать, что они не только ловят людей, но и сами сидят в окопах. Уверен, что на самом деле никто никуда не поедет», — пишет один из пользователей. Другие уверены, что отправка на фронт вполне реальна, под такой угрозой военкомы будут активнее набирать людей в ряды ВСУ.

Третьи не скрывают своего злорадства. «Жду видео, на котором одни «тэцэкашники» будут ловить и заталкивать в бусик других, это будет лучшее кино. Еще интересно, за сколько военкомы будут откупаться от своих коллег и как призванных встретят в окопах их жертвы», — пишет другой комментатор. Четвертые предполагают, что теперь приграничную реку Тису начнут переплывать люди в военной форме.

Охота на велосипедистов

Сотрудники ТЦК на Украине регулярно становятся фигурантами скандалов из-за принудительной мобилизации («бусификации»). Силовики организуют облавы на мужчин на улицах, в транспорте, торговых центрах, на рынках, в ресторанах и других общественных местах. Зачастую при этом применяют физическую силу. В соцсетях ежедневно публикуют видео таких инцидентов.

За последнее время такие конфликты произошли в нескольких регионах. В Хмельницком мужчину затолкали в микроавтобус на глазах его девушки, а когда она начала протестовать, ее повалили на землю. В Харькове сотрудники военкомата на своем автомобиле сбили и задержали велосипедиста. Во Львове водителя фургона вытащили из машины и увезли в неизвестном направлении. В Черкассах мужчину избили и занесли в микроавтобус, взяв за руки и за ноги.

Граффити с надписью «Стоп, мобилизация» на стене в историческом районе Одессы, нарисованное неизвестными Фото: Getty Images/SOPA Images

Параллельно появляется всё больше свидетельств того, как во время принудительной мобилизации достается и самим «тэцэкашникам». В Харькове пять сотрудников военкоматов и двое полицейских пытались скрутить мужчину, но за него вступились прохожие, и в итоге силовики отступили. В Кривом Роге местные жители побили молодого сотрудника ТЦК. На Волыни жители одной из деревень прогнали военный патруль.

Сотрудники военкоматов также регулярно становятся фигурантами коррупционных скандалов. Известно, что оформление документов, дающих право избежать мобилизации, стоит на Украине от $5 до 20 тыс., помощь в пересечении границы обходится в $10 тыс. В таких условиях многие сотрудники ТЦК становятся настоящими олигархами. Так, в Тернопольской области сообщали, что местные военкомы зарабатывают до $150 тыс. в месяц.

Фото: Global Look Press/Serhiihudak/Keystone Press Agency

Фигурантами самых громких разбирательств становились руководители областных ТЦК. Одесский военком Евгений Борисов был арестован, когда выяснилось, что он владеет зарубежной недвижимостью на сумму $4,5 млн. У ровенского руководителя Сергея Луцюка конфисковали имущество на $1,2 млн. Близкая к военкомам начальник медкомиссии Хмельницкой области Татьяна Крупа попалась с $6 млн наличными. Позже выяснилось, что она успела купить 30 домов и квартир в разных странах.

На этом фоне периодически звучат заявления о том, что систему призыва следует реформировать, а силовиков самих пора отправить на фронт. Например, депутат Верховной рады Юлия Яцык заявила, что из сотрудников военкоматов получились бы 10 полноценных бригад, а вместо них набором новобранцев могли бы заниматься гражданские рекрутинговые центры. Депутат Марьяна Безуглая сообщала, что в ТЦК работают почти 100 тыс. человек, которых очень не хватает в зоне боевых действий.

Фото: Global Look Press/Serhiihudak/Keystone Press Agency

На Украине при этом постоянно жалуются на нехватку личного состава в ВСУ. Главком Сырский говорил, что всего для поддержания баланса в армии нужно по 30 тыс. новобранцев ежемесячно. Согласно ряду свидетельств, сейчас при всех масштабах проводимых облав показатель держится на отметке 20 тыс. человек. Известно, что в последнее время в пехоту стали переводить некоторых летчиков, медиков и даже специалистов химзащиты. Есть вероятность, что за ними теперь последуют и специалисты по отлову людей.

Что говорят эксперты

Политолог Александр Семченко считает, что сотрудникам военкоматов действительно придется отправиться на фронт.

— Это вполне логично. Ни у кого в стране нет «охранной грамоты». Сначала эти «тэцэкашники» упаковывали других людей, а теперь упакуют их самих. Я думаю, они сейчас в ужасе, потому что лучше других знают, как работает система. Они понимают, что призывать будут всех подряд, вне зависимости от заслуг, боевого опыта и успехов в выполнении мобилизационных планов, — рассуждает он.

Фото: Global Look Press/Serhiihudak/Keystone Press Agency

Военный эксперт Анатолий Матвийчук полагает, что силовиков на фронт всё-таки не отправят.