Бургеры не помогли: почему украинская молодежь отказывается идти в ВСУ

На Украине провалилась инициатива по привлечению в ряды ВСУ молодежи в возрасте 18–24 лет. За два месяца контракты в рамках этого проекта заключили всего 500 человек. В стране в связи с этим усилились опасения по поводу того, что подростков и женщин будут мобилизовывать на общих основаниях. «Известия» разбирались в ситуации.

В армию с робуксами

В украинской армии усугубляется дефицит личного состава. Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что для поддержания баланса ежемесячно необходимо призывать по 30 тыс. человек. Согласно ряду свидетельств, сейчас при всех облавах и «бусификациях» показатель держится на отметке 20 тыс. человек, часть из этих людей после попадания на фронт дезертируют.

Для решения проблемы в феврале нынешнего года власти страны запустили программу по привлечению в ряды ВСУ молодежи в возрасте 18–24 лет. Под действие закона о мобилизации эти люди не подпадают, поэтому речь шла о добровольных контрактах. При этом потенциальным новобранцам предлагалось множество привилегий — разовая выплата в размере 1 млн гривен (2 млн рублей), ежемесячное жалованье в 120 тыс. гривен (240 тыс. рублей), «нулевая» ипотека, обучение за госсчет и возможность выехать за границу после года службы.

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В Киеве на этот проект делали серьезную ставку, министр обороны Рустем Умеров рассуждал тогда, что вооруженные силы превращаются в современную армию. Власти страны при этом запустили масштабную и довольно странную рекламную кампанию. Так, в украинских городах развесили плакаты, где указывалось, что идти в ВСУ молодежи выгодно, потому что на миллион гривен подъемных можно оплатить 185 лет подписки на Netflix или купить миллионы робуксов (валюта в ряде онлайн-игр).

На официальных аккаунтах украинского минобороны также выкладывались рекламные видеоролики. В одном из них жизнерадостный ведущий сообщал, что на миллион гривен можно ни в чем себе не отказывать в заведениях фастфуда — денег хватит на 15 тыс. чизбургеров. В другом видео девушек спрашивали, сколько должен зарабатывать их парень, те называли суммы от 200 тыс. до 1 млн, интервьюер сообщал, что такие деньги молодые люди могут получить в рядах ВСУ.

Фото: Global Look Press/Alona_nikolaievych

К середине апреля стало понятно, что все эти усилия успехом не увенчались. Замглавы офиса украинского президента Павел Палиса сообщил, что за два месяца контракты в рамках проекта заключили менее 500 человек. По его словам, интерес проявляли многие, но до дела дошло не у всех. «Мы обязательно исследуем все причины, чтобы сделать выводы и что-то допилить. Собственно, сейчас понятно, что где-то родители повлияли, где-то сами подумали, что скоро будет «мир-дружба», — сказал он.

Главная причина, впрочем, на поверхности — молодые люди по этой программе могут пойти служить только в несколько пехотных бригад, которые воюют на передовой, вероятность погибнуть в таких соединениях максимальная. В украинских СМИ на этом фоне появился комментарий военкома из Ровенской области Юрия Ковалюка. Он заявил, что хорошо знает ситуацию на фронте, поэтому отговаривает молодых людей от заключения контракта. «Говорю им, что придется служить в «мясных бригадах», там выживаемость личного состава очень низкая», — рассказал он.

С оглядкой на Израиль

Власти Украины периодически ужесточают нормы и правила мобилизации. Так, с 1 апреля в стране перестали действовать все старые брони, которые оформили для сотрудников критически важных предприятий. Число таких предприятий сократилось, появились дополнительные требования к отдельным работникам. Если в прошлом году число забронированных достигло 1,5 млн человек, теперь, как считается, власти хотят сократить это число на миллион.

Фото: AP Photo/Balint Szlanko

Кроме того, обсуждается отмена отсрочек для студентов, которые уехали учиться за границей после февраля 2022 года. В рамках еще одной инициативы предлагается начать мобилизовывать мужчин старше 25 лет, которые получают второе высшее того же или более низкого уровня, чем уже имеющееся. Наконец, в министерстве образования решили ввести обязательную сдачу иностранного языка при поступлении в аспирантуру и докторантуру, избежать призыва тоже будет сложнее.

На фоне провала инициативы с добровольными контрактами для молодежи зазвучали также призывы обеспечить принудительную мобилизацию 18–24-летних. Командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков заявил, что сделать это нужно было «еще вчера». В это же время руководители нескольких вузов сообщили, что им поступали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками ТЦК. Те якобы требовали предоставить списки всех студентов мужского пола старше 18 лет.

Фото: AP Photo/Andriy Andriyenko

Наконец, снова на Украине заговорили о мобилизации женщин. Замглавы офиса президента Павел Палиса заявил, что Украине надо перенять опыт Израиля, где в армии служат все граждане вне зависимости от пола. В свою очередь, советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева назвала старомодным подходом освобождение от призыва. «Долг каждого украинца — защищать свою родину, поэтому совершенно справедливо, чтобы женщины тоже служили», — отметила она.

Представители украинских властей также стали регулярно выступать с предложениями урезать права тех людей, которые в армии не служат. Так, глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что таких украинцев надо лишать украинского гражданства. Павел Палиса предложил отменить для неслуживших ряд государственных льгот и выплат, а также лишить их возможности занимать государственные должности.

Фото: Global Look Press

На местах при этом ситуация выглядит сложной. В Винницкой области прошло примечательное судебное разбирательство. Его фигурантом стал военком Мурованокуриловецкого района. Его обвинили в халатном исполнении служебных обязанностей, потому что в январе он выполнил план мобилизации только на четверть — привлек в ВСУ не 40, а 10 человек. Мужчина отметил, что на вверенной ему территории «больше нет человеческих ресурсов», рейды оказываются неэффективными. В результате суд военкома оправдал.

Что говорят эксперты

Политолог Александр Дудчак считает закономерным провал мобилизации молодежи.

— Украинцы хорошо знают реальную ситуацию в ВСУ. Можно снимать множество веселых роликов, но через друзей и знакомых все хорошо себе представляют, сколько людей с фронта не возвращается, какие большие проблемы существуют с получением денежных выплат. Для молодежи дополнительная сложность еще и в том, что они в привилегированном положении, им обещано много льгот. Соответственно, командиры могут назло посылать их на самые тяжелые участки, — объясняет он.

Фото: AP Photo/Oleg Petrasiuk

Военный эксперт Василий Дандыкин говорит, что программа по привлечению молодежи и не могла сработать.