На стороне правды: РФ выступила за создание интернационала со сторонниками в ЕС и США

России нужны сторонники в Европе и США, которые образовали бы «интернационал победителей»: в этих странах много людей, разделяющих позицию Москвы, но они не могут ее высказать открыто. Об этом Владимир Путин заявил 30 апреля на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые». По его словам, граждане Франции в зоне СВО воюют плечом к плечу с российскими бойцами. В это же время некоторые люди в Европе пытаются забыть итоги Нюрнбергского процесса, поэтому важно сохранить память для будущих поколений, заявил глава государства. Что сказал Путин о ситуации в курском приграничье и как президент оценил новый фильм об обороне Брестской крепости — в материале «Известий».

Как прошел марафон «Знание. Первые»

Владимир Путин 30 апреля приехал в Музей Победы на Поклонной горе. Здесь завершился федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», который посвящен 80-летию Великой Победы. За три дня на площадках марафона выступили 134 лектора: это ветераны войны, Герои России, а также спортсмены, артисты и высшие государственные деятели. Все они читали лекции более чем для 25 тыс. молодых людей из России, государств СНГ, а также из Венгрии, Мадагаскара, Монголии и стран Африки. Марафон включал не только лекции, участникам предлагалось оценить свою спортивную и военную подготовку, попробовать оказать медицинскую помощь, а также пройти квесты на патриотическую тематику, посмотреть выставки и выиграть книгу о войне.



Одной из экспозиций стала выставка об истории «Знания», которая берет свой отсчет с 1947 года, однако новая жизнь общества фактически началась лишь четыре года назад. Тогда во время обращения с посланием Федеральному собранию Владимир Путин призвал возродить эту структуру. С момента «перезагрузки» «Знания» прошло уже девять марафонов, их участниками стали свыше 125 тыс. человек, а трансляции лекций набрали более 1 млрд просмотров. С экспозицией об актуальной работе общества «Знание» ознакомился и Владимир Путин. Он заметил, что работа организации развивается достаточно быстро и эффективно: общество уже объединяет 30 тыс. лекторов, а охват аудитории составляет 50 млн человек. Примечательно, что уровень доверия к тому, что делает лекторский корпус общества «Знание» достигает 80%. Впрочем, в этот день лектором стал и сам президент.

— Участие Владимира Путина в марафоне «Знание. Первые» стало для нас знаковым событием. Этот визит — не только высокая оценка работы нашей организации, но и подтверждение того, насколько важно сегодня сохранять историческую память, развивать просветительскую деятельность в нашей стране. Встреча прошла в очень теплой и доверительной атмосфере. Прозвучали предложения о внедрении новых форматов патриотического воспитания: от школьных музеев до международных просветительских центров. Я очень рад за ребят, за то, что у них была возможность задать вопросы лидеру нашей страны. Они получили не только ответы, но и слова поддержки, которые, я уверен, станут для них стимулом для движения вперед, — поделился с «Известиями» генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.



Президент пообщался с участниками просветительского марафона около полутора часов: глава государства обсуждал с ребятами важность защиты исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и передачи ее новым поколениям. Он подчеркнул: 9 Мая — это особый праздник практически для каждой семьи, поскольку эта Победа — триумф всего советского народа.



— Только понимая, какой ценой достались нам наш сегодняшний и наш завтрашний день и что сделали наши предки, наши отцы, дедушки, прадедушки, даже бабушки, защищая Родину, только понимая, какой ценой это было сделано, можно понять, кто мы такие, откуда мы пришли, что есть наша страна. И можно только в этом случае правильно определить будущее и приоритеты наших действий на сегодня, на среднесрочную и на более отдаленную перспективу, — сказал глава государства.



Президенту также показали кадры еще не вышедшего фильма, который стартует 1 мая в прокате — «В списках не значился», он снят режиссером Сергеем Коротаевым по одноименной повести Бориса Васильева. Сюжет начинается с описания событий 21 июня 1941 года: полный надежд на светлое будущее молодой лейтенант прибывает в Брест, чтобы начать службу, однако солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — начинается война. Постановку «В списках не значился» готовят и в Театре Олега Табакова. Президент после просмотра ролика рассказал, что накануне во время работы в Волгограде даже получил на этот фильм восторженные отзывы от белорусского лидера Александра Лукашенко.

— Он как раз мне сказал о том, что посмотрел этот фильм, вас очень благодарил за эту работу, и вижу, что не зря — есть за что. Информация о героических днях Великой Отечественной войны должна быть пронзительной и достоверной, правдивой, и тогда она будет доходить до сердца, — отметил Путин.



Примечательно, что на полях форума президент пообщался еще и с американским режиссером — в Москву приехал Оливер Стоун, который в 2017 году выпустил фильм «Интервью с Путиным». В 2022 году после начала военной операции на Украине он поддержал позицию российского лидера.

Как в Европе оценивают итоги Второй мировой войны

Практически всю беседу ее участники обсуждали с президентом важность защиты исторической памяти в условиях попыток фальсификации истории. Один из присутствовавших поделился беспокоящей его темой — проблемой признания геноцида советского народа на международном уровне. Он привел в пример блокаду Ленинграда, продолжавшуюся 872 дня и унесшую жизни более миллиона советских граждан, которая в международных источниках переводится как «осада города», что в корне подменяет суть преступления. Президент объяснил, что признание геноцида советского народа во время войны, в частности, блокады Ленинграда, опирается на выводы Нюрнбергского процесса — а их, в свою очередь, пытаются забыть. Однако он разделил это беспокойство и пообещал по линии государства поддерживать патриотические проекты.



В Европе очень много людей, которые разделяют позицию Москвы, однако мало кто из них открыто высказывает свою точку зрения. Это также подтвердила другая участница встречи — организатор международного движения «Бессмертный полк» в Испании. Она рассказала о мечте координаторов встретиться с Владимиром Путиным и рассказать ему о своей деятельности. Президент согласился и добавил, что нужно лишь подобрать время и формат. Но в целом отношения России со странами Европы рано или поздно восстановятся, подчеркнул он.



— Это безусловно. В том числе с опорой на таких людей, как вы, и таких людей, которые родились и выросли в Испании <…> А некоторые из них родились, испанцы родились и выросли в Советском Союзе, это дети как раз тех семей, которые в годы Гражданской войны (в Испании. — Ред.) перебрались в Советский Союз. Там у нас есть на кого опереться, — заявил он.



Сегодня России нужен «интернационал победителей», чтобы работать с теми людьми в Европе и в Северной Америке, которые поддерживают сторону РФ. К примеру, ряд французов воюют в зоне специальной военной операции на стороне России, заявил президент.



— Сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, «Нормандия – Неман», — сказал он.



В составе легендарного полка «Нормандия – Неман» были французские патриоты, которые, несмотря на поражение Франции во Второй мировой войне, переехали в Советский Союз и воевали вместе с советскими войсками против нацистской Германии. Не обошли стороной и происходящее в зоне СВО и приграничье. Участники затронули освобождение Курской области и попросили создать мемориал волонтерам в Курской области, пострадавшей от вторжения украинских боевиков. Владимир Путин поддержал эту идею, но попросил волонтеров проявлять особую осторожность везде, особенно находясь в зоне боевых действий.



— Это непростое время, оно не закончилось, — отметил президент, беседуя с девочкой из региона. — Да, вышибли из Курской области противника, но там еще «по щелям», в подвалах каких-то сидят.



Сейчас же засевшим под Курском украинским боевикам предлагают сдаться, заключил президент.