Общество знающих: лекция Путина станет главной на марафоне «Знание. Первые»

Лекция российского президента Владимира Путина состоится в завершающий день марафона «Знание. Первые», который проходит с 28 по 30 апреля во всех федеральных округах РФ. Но главные события организованы в Музее Победы в Москве. Форум, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, показал, насколько важна эта тема для молодых россиян, заявил «Известиям» генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль. О значимости мероприятия и итогах двух дней работы форума — в материале «Известий».

Просветительский марафон «Знание. Первые» — кто участвует

29 апреля завершился второй день просветительского марафона «Знание. Первые». Он посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. 28 апреля марафон стартовал во всех федеральных округах страны. Он продлится до 30 апреля, центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

Более 10 тыс. школьников и студентов очно приняли участие в мероприятиях, около 10 млн следили за ним онлайн. Кроме этого, 20 ветеранов Великой Отечественной войны и 20 героев СВО стали участниками форума.

Ожидается, что в общей сложности событие соберет более 25 тыс. молодых людей, которые смогут послушать свыше 130 выступлений лекторов российского общества «Знание».

— Наш федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» с каждым годом становится всё более масштабным. Мы видим, как он меняется, как меняется мировосприятие у аудитории. Молодые люди, которые приходят очно на площадки, не просто слушают лекции, но вовлекаются в дискуссию, — рассказал «Известиям» генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Первый марафон «Знание. Первые» прошел в мае 2021 года. Нынешний стал девятым по счету. В общей сложности в них приняли участие более 80 тыс. молодых людей, а свои лекции прочитали свыше 700 спикеров.

Что касается марафона, который проходит сейчас, Максим Древаль отмечает особую атмосферу по причине значимости темы Великой Победы для россиян.

— Участники задают лекторам сложные, глубокие вопросы о подвигах предков, о сегодняшнем значении Великой Победы для России, о связи поколений. У ребят есть четкое понимание, что историческая память — это не только про то, как было, но и про то, как жить сейчас. Я считаю, что это пример осознанности, зрелости нашей молодежи. Я горд за них и одновременно рад, что нам удается до них достучаться, удается стать площадкой для саморазвития, местом, где можно пополнить свой багаж знаний важной, актуальной и достоверной информацией, — говорит Максим Древаль.

В рамках марафона, посвященного 80-летию Победы, был запущен проект «Стена памяти» — юные участники привезли фотографии своих родственников, участвовавших в войне, чтобы затем закрепить на стене. На марафоне также работает «Знание. Библиотека», в которой самые активные зрители могут получить одну из книг, рекомендованную спикерами. Другой запланированный к реализации в этот раз проект — анимационный комикс «Эхо Победы» с историями памятников героям и событиям Великой Отечественной войны.

Организаторы уже анонсировали дату следующего марафона — он состоится 1 июня и будет посвящен Дню защиты детей.

Главные заявления участников марафона

Учитывая тематику апрельского марафона, большинство выступлений посвящено Великой Отечественной войне, тем не менее были затронуты и актуальные внутриполитические вопросы и международные темы.

Так, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, к примеру, отметил, что экономика России выдержала натиск около 30 тыс. западных санкций, тем не менее перед страной всё еще стоит задача нарастить уровень замещения импорта, в частности в области авиастроения. Именно его выступлением открылся первый день мероприятия.

По словам Мишустина, в ближайшие годы РФ необходимо нарастить на 25% выпуск полностью российских ветеринарных вакцин и до 90% повысить долю отечественных жизненно необходимых лекарств. Он также отметил, что сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, а также поддержка семьи — важнейшая из семи национальных целей России. Другие две не менее важные цели — комфортная и безопасная среда для жизни и экологическое благополучие.

Выступивший на марафоне министр финансов РФ Антон Силуанов заметил: Центральный банк России уже практически готов к выпуску цифровых рублей, а его масштабное внедрение ожидается в 2026 году. При этом новая налоговая политика дала возможность привлечь ресурсы на реализацию основных приоритетов России, добавил он.

У Москвы сильная позиция в переговорном процессе по Украине, Россия настроена на мир, но что не менее важно — на своих условиях, сказал в своем выступлении на марафоне специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул: главное — спокойно доносить позицию, чтобы она не была искажена. «Очень важно вести спокойный, уважительный диалог. Очень легко «хлопнуть» дверью, сказать «вы не правы», но особенно когда Россия находится в очень плотном кольце дезинформации, где многие страны специально делают так, чтобы наша точка зрения не доносилась», — подчеркнул Кирилл Дмитриев, который не так давно летал в Вашингтон, где провел переговоры с американской стороной.

Тема возвращения российских спортсменов на международные соревнования также обсуждалась во время марафона. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, актуальная политическая обстановка и здравый смысл подсказывают, что вопрос снятия санкций с российского спорта движется в положительном ключе. Одновременно с этим политик сообщил о работе над организацией двусторонних соревнований спортсменов из России и КНДР.

Завершит марафон 30 апреля выступление российского лидера, его лекцию перед участниками 29 апреля анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом не исключил, что Владимир Путин может встретиться на марафоне с американским режиссером Оливером Стоуном, который тоже выступил с лекцией. Стоун — режиссер четырехсерийного документального фильма о российском президенте 2017 года. Кроме того, на 29 апреля было запланировано выступление еще одного иностранного участника — экс-аналитика ЦРУ Рэя Макговерна.

«Известия» спросили у него, как он оценивает перспективы урегулирования конфликта на Украине, и что он думает о том, что после долгих лет молчания РФ и США начали разговаривать друг с другом. Экс-аналитик ЦРУ заявил, что на пути переговоров есть определенные препятствия, но имеется достаточно «сильная воля» со стороны лидеров РФ и США и есть «непреодолимое желание» добиться мира.

«Трампу еще предстоит осознать, что у него слабые карты в этой игре и у него всего пара тузов, а у России — фулл-хаус — если вы играете в покер, то вы понимаете, о чем идет речь. Как только он это осознает и как только возобладает желание заключить сделку, как он это называет, я надеюсь, что обе стороны продемонстрируют значительную гибкость и положат конец этому конфликту на Украине», — резюмировал он.

— У Трампа открытый взгляд на вещи, он никогда не был враждебным по отношению к России, и еще в 2016 году во время своего первого срока его буквально уничтожала Демократическая партия за открытость по отношению к России, и он заплатил за это цену — была попытка объявить ему импичмент, — заявил Оливер Стоун, отвечая на вопрос «Известий».

Режиссер также выразил надежду на улучшение отношений между РФ и США.