Семейные ценности: власти обсуждают новые варианты использования маткапитала

Маткапитал могут разрешить тратить по-новому. Власти обсуждают возможность направлять его на программу долгосрочных сбережений (ПДС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и ИИС-3, открытые на детей , выяснили «Известия». Это одна из норм, которую планируют включить в продукт «семейных инвестиций» — проработать его поручил президент Владимир Путин в декабре 2024-го. Решение власти пока не приняли, однако участники рынка поддерживают это предложение. Там уверены: это позволит семье, у которой уже есть достаточно хорошие жилищные условия, сформировать долгосрочный капитал и приумножить средства . Появятся ли риски обналички маткапитала — в материале «Известий».

Как можно будет использовать маткапитал

В России обсуждают новый вариант использования маткапитала. Предлагается разрешить тратить эти деньги на продукты так называемых семейных инвестиций . А именно — на накопительное страхование жизни и программу долгосрочных сбережений. Информацию «Известиям» подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он положительно оценил инициативу. По его словам, это была бы хорошая поддержка семейных инвестиций .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Сейчас мы рассматриваем различные варианты продукта для «семейных инвестиций» и анализируем, как они могут работать на практике. Ведутся обсуждения различных конфигураций продукта, а также дополнительных льгот и стимулов , — сообщил «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию жизни Глеб Яковлев. — Одно из предложений — разрешить использовать материнский капитал для семейных инструментов сбережений, в частности для семейного накопительного страхования жизни . Тема достаточно сложная, но, по предварительной информации, Минфин поддерживает эту идею.

Обсуждается и возможность использовать маткапитал для финансирования ИИС-3, открываемого для ребенка по программе «семейных инвестиций», которую предложил президент, сообщил «Известиям» президент ассоциации участников фондового рынка НАУФОР Алексей Тимофеев.

Проработать запуск программы семейных сбережений Владимир Путин поручил в декабре 2024-г о. Он тогда назвал лишь одну льготу по такой программе: повышенный налоговый вычет как минимум до 1 млн рублей в год. Затем глава государства попросил правительство и ЦБ определить параметры такого механизма поддержки семей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Минфине тогда уточняли, что линейка семейных инвестиционных инструментов будет основана на базе уже действующих сейчас механизмов — индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), программе долгосрочных сбережений и страховании жизни. Сейчас для них предусмотрен единый налоговый вычет с вложений до 400 тыс. рублей. «Известия» направили запрос в ЦБ, Минфин и Минтруд об инициативе направлять маткапитал на семейные сбережения.

Справка «Известий» ПДС — это добровольный сберегательный продукт, который можно оформить через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Граждане делают взносы на свой счет, но государство софинансирует вложения до 36 тыс. рублей (в зависимости от уровня доходов человека) каждые 12 месяцев в первые десять лет после вступления в ПДС. Кроме того, в программе предусмотрен и налоговый вычет до 52 тыс. в год (чтобы их получить, надо вложить 400 тыс.). Продукты НСЖ обеспечивают страхование жизни и помогают увеличить сбережения. Полисы обычно оформляют на срок от трех лет. В основном уровень доходности закреплен в договоре. ИИС — это специальный инвестиционный счет, который позволяет владельцу покупать ценные бумаги на бирже и при этом получать налоговые вычеты от государства. Можно открыть ИИС третьего типа — он позволяет получить вычет и с суммы пополнения, и с полученного дохода. Сейчас его можно открыть на пять лет, но затем срок будет увеличиваться.

У семьи должен быть выбор, какой именно из инструментов долгосрочных сбережений открыть ребенку или детям. Или же открыть несколько, распределив вычет в 1 млн рублей, а также маткапитал между ними, добавил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

На что лучше потратить маткапитал: плюсы и минусы

Сейчас обсуждается конфигурация льгот по семейным инвестициям и количество таких продуктов на семью или на ребенка , рассказал директор по сберегательным продуктам «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов. По его мнению, у семьи должна быть возможность открыть все три варианта — ИИС, НСЖ и ПДС, причем в разных компаниях одной сферы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Идею позволить использовать маткапитал для продукта семейных сбережений поддержали в «Росгосстрах Жизнь», «МАКС-Жизнь», «Совкомбанк Страхование жизни», «Ренессанс Жизнь» и Freedom Finance Global. Это выглядит логичным и уместным, поскольку будет способствовать решению долгосрочных задач финансового планирования семьи, подчеркнул гендиректор СК «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов.

В НАПФ тоже позитивно оценили предложение. Направление материнского капитала в программу долгосрочных сбережений было бы правильным и эффективным решением, сообщил председатель совета Аркадий Небай. Если эту инициативу примут, то по выбору семьи можно будет использовать часть средств или материнский капитал полностью в счет оплаты взносов по договорам ПДС или страхования жизни, заключенным в пользу детей и соответствующим определенным требованиям, пояснил директор департамента по инвестициям «Ренессанс Жизнь» Владимир Тураев.

Сейчас наиболее часто маткапитал используют для улучшения жилищных условий: в прошлом году Соцфонд удовлетворил 558 тыс. заявлений по применению средств на это направление , писали ранее «Известия». В частности, на погашение ипотеки Соцфонд перечислил 268 млрд, также 77 млрд выделено на прямую покупку квартиры, ремонт и строительство дома.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Возможностью направить деньги на инвестиции могут воспользоваться те семьи, у которых уже закрыт жилищный вопрос, или если люди не хотят использовать их на покупку недвижимости в силу ограничений (например, потенциальных трудностей при дальнейшей продаже жилья), пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Таким образом родители могут обеспечить ребенку стартовый капитал к совершеннолетию, например, для оплаты учебы, жилья или предпринимательских начинаний.

Сейчас маткапитал уже можно использовать, например, на оплату образования детей , напомнил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. Он добавил: возможность вложить эти средства в долгосрочные инвестиционно-накопительные программы выглядит логичным шагом: например, при рождении ребенка родители могут оформить программу к его совершеннолетию, хорошим фундаментом которой станет маткапитал .

Если деньги вложить в программу НСЖ, то к моменту поступления ребенка в вуз размер накоплений будет значительно выше, чем если просто дождаться этого момента и направить маткапитал на обучение , подчеркнула управляющий продуктом департамента личного страхования и страхования выезжающих за рубеж «РЕСО-Гарантия» Оксана Тиханова. По ее словам, важность страховой защиты молодой семьи тоже сложно переоценить. При этом риски при таком инвестировании средств минимальны — стратегии инвестирования в НСЖ и ПДС строго регулируются, подчеркнул директор «Совкомбанк Страхование жизни» Владислав Синцов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Однако у этой инициативы есть и минусы , считает руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Прежде всего риск недостаточной осведомленности граждан о принципах работы таких продуктов: люди могут в них попросту не разобраться, а потом разочароваться . Также возможны высокие комиссии и расходы на управление инвестициями.