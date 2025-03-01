В будущее с деньгами: на что можно потратить продленный маткапитал

Совет Федерации одобрил новый закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Средства можно будет потратить на улучшение жилусловий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг для соцадаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Можно получать и ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трехлетия. Подробности — в материале «Известий».

На что можно будет потратить продленный маткапитал

Совфед одобрил изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

— По поручению президента страны действие программы маткапитала продлевается до 31 декабря 2030 года , — сообщили «Известиям» в Минтруде. — На эти цели с 2027 года по 2030 год планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,8 трлн рублей, что позволит обеспечить маткапиталом почти 5 млн семей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова напомнила «Известиям», что материнский (семейный) капитал (МК) был введен в 2007 году, при этом его программа постоянно совершенствовалась. Изменение демографической ситуации, по ее словам, потребовало распространения с 2020 года программы МК на семьи, в которых рождены или усыновлены первые дети.

Всего, по данным Совфеда, семьям с детьми уже предоставлено 14,2 млн государственных сертификатов на маткапитал, из них почти 2,3 млн госсертификатов выдано семьям при рождении первого ребенка.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в последнее время значительно увеличилось количество направлений использования материнского капитала — семьи могут направлять средства МК и на погашение ипотечных кредитов, и для участия в накопительной пенсии. Продленную выплату, по ее словам, можно будет потратить также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им возраста трех лет и социальную адаптацию детей с инвалидностью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По данным Счетной палаты РФ, самым популярным способом использовать маткапитал остается улучшение жилусловий. С начала реализации программы по этому направлению средствами воспользовались 71,2% семей, получивших сертификат. В последнее время растет востребованность использования средств на образование детей (в 2022 году — 24,5 %, в 2024 году — 28,2 %). В прошлом году ежемесячную выплату за счет средств МК получали около 600 тыс. семей с детьми.

«Известия» направили запрос о законодательных новшествах маткапитала председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, но на момент публикации ответ получен не был.

На какие суммы можно рассчитывать семьям

Размер МК индексируется ежегодно с 1 февраля по уровню фактической инфляции, рассказали в Минтруде. Если семья потратила часть средств материнского капитала, то остаток денег также пересчитывается. В 2025 году размер выплаты на первого ребенка, рожденного с 2020 года, и на второго ребенка, появившегося с 2007-го до 1 января 2020 года, составляет 690 266,95 рубля.

За второго ребенка, рожденного или усыновленного начиная с 2020 года, полагается 912 162,09 рубля, если до этого сертификат не получали. Если же ранее сертификат оформлялся, то за второго начислят 221 895,1 рубля.

Фото: Global Look Press/MosSobyanin

Сенатор Перминова напомнила, что в прошлом году были приняты изменения в законодательство, которые позволяют получить как единовременную выплату остаток средств маткапитала в размере не более 10 тыс. рублей. Правом на нее воспользовались в 2024 году 135 тыс. граждан (совокупная сумма — 525 млн рублей).

Справка «Известий» По последним данным Соцфонда РФ, в 2024 году СФР одобрил 1,6 млн распоряжений семей по материнскому капиталу.

Как маткап препятствует падению рождаемости

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов замечает, что материнский капитал играет фундаментальную роль для устойчивости и удержания существующего уровня рождаемости. Материнский капитал не дает приращения, но препятствует дальнейшему падению рождаемости, отметил экпсерт.

Он добавляет, что не следует небольшие прибавки к рождаемости после введения или увеличения МК принимать за прямые результаты выплат. Маткапитал мобилизует рождаемость, но всего лишь ускоряя отложенные рождения, пояснил демограф.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Материнский капитал не столько повлиял непосредственно на увеличение рождаемости, сколько существенно улучшил благосостояние молодых семей , — полагает экс-минтруда РФ, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

Однако, по ее словам, подобные меры и программы стимуляции и гарантий должны возникать на ежеквартальной основе, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Социолог из Уральского федерального университета Галина Банных замечает, что с 2020 года, когда выплаты начали предоставляться и за первого ребенка, некоторые эксперты отмечают снижение эффективности программы . И всё же в целом, по ее словам, с учетом «демографической ямы» поколений родителей, программа оказала влияние на поддержку и стимулирование рождаемости, а самое главное, на изменение отношения к этому.

— Роль регионов тоже значительна из-за их существенных социально-экономических различий, — говорит социолог. — Важно обратить внимание на тенденции: средний возраст рождения первого ребенка около 26,2 лет. Позже всех в РФ (но раньше, чем в развитых государствах) первые дети появляются у жителей Москвы и Санкт-Петербурга, за пределами ГФЗ — европейский Север.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

И это нужно учитывать в выработке пронаталистской политики, убеждена специалистка.

Первоначально данная мера планировалась как способ частичного решения квартирного вопроса. Этот вопрос является принципиальным для молодой семьи, которая планирует рождение ребенка , разъясняет директор Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ), член комиссии Госсовета РФ Альберт Бахтизин.

— Поскольку покупательная способность маткапитала относительно квадратных метров стала снижаться, то решили расширить направления его использования , — отмечает собеседник. — Но в этом случае размывается изначальная цель и не решается основная задача повышения рождаемости, ради чего всё и затевалось.

Экономист добавляет, что индексация материнского капитала хотя и необходимая мера, но при этом в настоящее время носит чисто косметический характер и вряд ли повышает доступность жилья. Так, за пятилетний период с 2019 по 2024 год маткапитал без поправки на инфляцию вырос в 1,84 раза, а стоимость жилья на первичном рынке в среднем по России в 2,72 раза, замечает Бахтизин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На его взгляд, сама программа маткапитала сегодня всё больше нуждается в существенной корректировке. Если государство заинтересовано в более действенном механизме повышения рождаемости, усилия должны быть направлены на реальное решение квартирного вопроса, уверен он. МК мог бы быть более вариативным в зависимости от места проживания, типа и площади жилья и количества детей.