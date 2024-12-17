Ложный ребенок: как получают маткапитал на несуществующих детей

Министерство внутренних дел собирается изменить Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния», чтобы усилить контроль за подтверждением факта рождения ребенка вне медицинского учреждения. Дело в том, что «домашние роды» оказались лазейкой для мошенников, которые получают свидетельства о рождении на несуществующих детей, а затем — и меры поддержки: материнский капитал и социальные выплаты. В МВД рассказали, что в прошлом году сотрудники выявили более 700 подобных фактов, а схемой пользовались по всей стране. Подобные аферы обнажают и еще одну проблему: ребенок для государства может оставаться, по сути, невидимым в течение очень долгого времени. Подробнее — в материале «Известий».

Зачем менять Семейный кодекс

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС заявил о необходимости корректировки действующего законодательства из-за лазеек, которые позволяют совершать преступления.

«Например, в прошлом году сотрудниками главка выявлена схема хищения средств, выделяемых в рамках нацпроекта «Демография» на выплаты материнского капитала, — рассказал он. — Участники схемы подавали в МФЦ заявления о том, что они являлись свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению прикладывали паспорта и рукописное заявление фиктивной роженицы без предоставления подтверждающих факт рождения ребенка документов. На основании представленных документов МФЦ выдавались свидетельства о рождении детей».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Причем чаще всего таким образом оформлялось рождение двойни, чтобы увеличить сумму маткапитала и социальных выплат, рассказал Андрей Курносенко.

По его словам, установлено уже 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на детей, которых никогда не существовало. Аферисты действовали в 59 субъектах РФ, было возбуждено 229 уголовных дел, привлечены к ответственности 217 человек, а предварительный ущерб бюджету РФ оценили в 1 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В связи с этим главком инициирована работа по внесению изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и федеральный закон «Об актах гражданского состояния». «Усиление контроля за случаями подтверждения факта рождения ребенка вне медицинского учреждения позволит избежать хищений бюджетных средств», — сказал Андрей Курносенко.

О какой схеме идет речь

В СМИ истории о фиктивных рождениях детей попадают регулярно. Так, в конце ноября в Омске на скамью подсудимых попала женщина, которая таким образом оформила «рождение» второго ребенка. Предъявив фиктивное свидетельство о рождении, она получила декретные выплаты. Ущерб оценен в 150 тыс. рублей — больше забрать не успела, хотя уже получила договор займа на строительство такого же фейкового жилого дома для обналичивания маткапитала. Ее сообщником был представитель кредитного потребительского кооператива.

В том же Омске в начале года приговор был вынесен 45-летней женщине, которая в 2021 году представила поддельное свидетельство о рождении на второго ребенка, получала незаконные пособия и материнский капитал. Причинив федеральному бюджету ущерб в 800 тыс. рублей, она была осуждена условно на три года 10 дней с выплатой ущерба.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Хабаровске в начале ноября вынесли приговор сразу 21 человеку: врачу-педиатру частной клиники и 20 женщинам. Выяснилось, что врач за вознаграждение в 10 тыс. рублей выдавал жительницам табора Оглы фиктивные справки о рождении детей на дому. Таким образом аферистки получали свидетельства о рождении и затем — соцвыплаты. Ущерб оказался значительным — более 18 млн рублей. Педиатр получил шесть лет колонии, остальные — до трех с половиной лет.

Причем «прокололись» злоумышленники на физиологии: сотрудники ЗАГСа обнаружили, что одна и та же женщина рожала детей раз в полгода.

Самое крупное дело завели в отношении юриста Арама Багияна и его подельников, которое раскрыли татарстанские полицейские. Юрист предстал в роли свидетеля рождения детей на дому в 59 регионах России. Только в Татарстане на его глазах «появились на свет» 13 фиктивных детей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Директор Фонда профилактики социального сиротства, эксперт «Народного фронта» Александра Марова пояснила «Известиям», что основанием для государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи является заявление лица, присутствовавшего во время родов. Такое заявление подается в письменной форме работнику органа ЗАГСа или МФЦ.

— В целом это адекватная норма, поскольку действительно много жизненных ситуаций, когда роды происходят неожиданно вне роддомов. Но и возможности злоупотребления также открываются, — сказала она.

Юрист Европейской юридической службы Екатерина Ноженко подчеркивает, что свидетельство о рождении можно получить даже на основании нотариально удостоверенного заявления такого «свидетеля» о рождении ребенка женщиной.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

А управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин указывает, что проблема характерна не только для России, но и для других стран, где существуют аналогичные программы поддержки семей.

Нужно ли менять подход к подтверждению рождения

Инициатива об изменении законодательства (имеется в распоряжении «Известий») изначально поступила от министерства внутренних дел по Республике Татарстан, после чего оформлена и направлена федеральным ведомствам региональным парламентом, сообщила «Известиям» республиканский уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец.

— Суть предложения в том, что если роды прошли дома, то медработник должен засвидетельствовать рождение ребенка, — сказала она. — При этом многие неправильно поняли суть инициативы. Подчеркну, что мы не пытаемся запретить домашние роды. Просто если раньше для регистрации ребенка было достаточно свидетеля, то теперь предлагается подтверждать факт рождения медиком. Он же сразу может осмотреть ребенка на предмет возможных проблем со здоровьем, если на это согласны родители.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Адвокат, юрист практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Чеснокова соглашается, что в случае с государственной регистрацией ребенка не должно быть формального подхода.

— Не лишними были бы дополнения к этой норме о том, что к подобному заявлению должны быть приложены доказательства, которые бы помогли убедиться в достоверности изложенных в заявлении сведений , — сказала она «Известиям». — Например, фотографии местности, в которой произошли роды, с возможностью проверки даты и времени совершения фотографии. Или же доказательства, свидетельствующие о том, что после родов мать обратилась за помощью в медицинскую организацию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Программный директор фонда «Дети наши» Светлана Строганова также отметила, что если ребенок родился, это должно быть где-то зафиксировано, в том числе его должен осмотреть медработник. А первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула, что сейчас система «совершенно непрозрачна».

— Совершенно точно должен быть медицинский факт подтверждения рождения ребенка, — сказала она «Известиям». — Вне зависимости от того, в больнице он родился или это были домашние роды, женщина должна прийти с ребенком в медучреждение либо вызвать врача, который должен подтвердить факт рождения.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Александра Марова при этом подчеркивает, что важно соблюсти баланс и не усложнить жизнь добропорядочным матерям, которые по воле случая родили детей вне медицинской организации — чтобы их «не вынуждали с младенцем на руках бегать по органам».

Юрист Юрий Митин отметил, что важно повысить уровень взаимодействия между различными государственными структурами — ЗАГСами, налоговыми органами, органами социальной защиты — для более эффективного контроля за выплатами и регистрацией детей.

Невидимые дети

Проблема еще и в том, что государство может просто не увидеть ребенка в течение очень долгого времени, как минимум до школы.

Татьяна Буцкая отмечает, что на региональном уровне такие случаи должны браться на учет: если ребенок до года не посещает поликлинику, врач-педиатр или органы опеки могли бы проверить, что с ним происходит. «Не должно быть такого, что ребенок родился, а мы ничего про него не знаем», — подчеркивает депутат Госдумы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Юрист Европейской юридической службы Екатерина Ноженко отмечает, что формально на органы опеки и попечительства возложена ответственность по выявлению и учету граждан, нуждающихся в установлении опеки или попечительства, а также по проверке условий жизни несовершеннолетних.

— Но для того чтобы органы опеки и попечительства обратили внимание на семью, должна поступить информация о нарушении прав несовершеннолетних , — заметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Аналогичная ситуация с медиками: они должны проводить первичный патронаж новорожденных не позднее третьего дня после выписки из акушерского стационара, но и здесь нужна регистрация по месту жительства и сведения из родильного отделения. А органы местного самоуправления и департамент образования должны вести учет детей, не посещающих школу, но тех, которые проживают на закрепленной территории.