Победный жест: Путин и Лукашенко обсудили в Волгограде защиту исторической правды

Москва и Минск договорились расширять промышленную кооперацию: РФ вместе с белорусскими специалистами готова заложить совместное предприятие по производству беспилотных авиасистем. Об этом Владимир Путин заявил 29 апреля на встрече с Александром Лукашенко в Волгограде. Особые успехи у стран в торгово-экономической сфере, результат, по оценкам президента РФ, «просто выдающийся» — свыше $50 млрд. При этом немалая часть мероприятий глав государств касалась патриотической повестки: президенты посетили Мамаев курган и приняли участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Там президенты высказались о необходимости защищать историческую правду: Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, а Лукашенко призвал не дать Западу дискредитировать Красную армию.

Путин и Лукашенко посетили Мамаев курган

Владимир Путин 29 апреля приехал в Волгоград. В городе, который скоро станет одним из центров торжеств юбилея Победы, уже всё готово к празднованию: на домах развешаны портреты Иосифа Сталина и Георгия Жукова, вдоль главных улиц — флагштоки с георгиевскими лентами, и буквально каждый переулок украшен величественными плакатами, напоминающими жителям о героическом подвиге советского народа. На главных смотровых точках города большими красными буквами выложили слово «Сталинград» — именно так переименуют Волгоград в дни празднования Великой Победы. Здесь, во время Великой Отечественной войны на подступах и в самом городе с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го происходило одно из важнейших сражений Второй мировой — Сталинградская битва.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посещают мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Впрочем, и в аэропорту, и на въезде в город разместили эмблемы не только Великой Победы. Рядом с ними на фоне больших патриотических транспарантов — флаги Союзного государства России и Белоруссии. В Волгоград в этот день прилетел и президент республики Александр Лукашенко. Первым делом лидеры вместе отправились на один главных памятников истории Великой Отечественной войны — ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, где находится 85-метровая скульптура «Родина-мать зовет!». Во время Сталинградской битвы именно Мамаев курган был одним из главных звеньев общей системы обороны Сталинградского фронта, поскольку он позволял автоматически контролировать северную часть города, Заволжье, переправы через реку. Этот комплекс «Героям Сталинградской битвы» возводили в период с 1959 по 1967 год.

Лидеры почтили здесь память героических защитников. Главы государств возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы, а также два букета красных роз к могиле маршала Советского союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова, который похоронен на Мамаевом кургане. Василий Чуйков — легендарный советский военачальник времен Великой Отечественной, герой битвы за Сталинград. Он командовал войсками, участвовавшими в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, в штурме Берлина.

Как Москва и Минск будут бороться с возрождением нацизма

После посещения Мамаева кургана президенты России и Белоруссии направились на международный форум Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», который стартовал в Волгограде накануне и приурочен к 80-летию Великой Победы.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Казалось, все эмоции от увиденного на Мамаевом кургане президенты перенесли на пленарное заседание форума. Путин вновь восхитился стойкостью и мужеством воинов Красной армии, а также единством многонационального советского народа. Лукашенко поблагодарил своего коллегу за возможность вновь увидеть Мамаев курган. «Впечатляющее место, без дрожи здесь невозможно», — сказал он на двусторонней встрече.

Лидеры обсудили, как важно чтить память защитников города. «Они стояли насмерть, так же как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей», — сказал Владимир Путин.

— Символично, что форум проходит в городе-герое, где действительно решалась судьба всего мира. <…> На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен. По нацистской военной машине был нанесен решающий удар, обеспечен коренной перелом в войне, открыта дорога на Запад, на Берлин, к Великой Победе, 80-ю годовщину которой мы будем торжественно отмечать совсем скоро — 9 мая, — добавил президент РФ.

Он предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне. У РФ, к слову, наработан богатый опыт в этой области: за последние годы принято более 10 федеральных законов по историко-мемориальной тематике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Особое внимание в работе такой комиссии стоит уделить созданию общих цифровых архивов и баз данных о погибших, развитию проектов по восстановлению семейной истории, организации детского и молодежного туризма по местам боевой славы, считает депутат Госдумы, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко.

— Такие проекты не только сохранят историческую правду, но и позволят молодым поколениям России и Белоруссии вместе изучать нашу общую героическую историю. Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге и Хатынь в Республике Беларусь, Мамаев курган в Волгограде и Брестская крепость — это места нашей общей памяти и скорби, которые должны стать частью таких просветительских проектов, — сказала она «Известиям».

И, конечно, важная задача — мониторинг фактов фальсификации истории и совместная работа по опровержению недостоверной информации, подчеркнула политик.

Этой же теме Александр Лукашенко посвятил чуть ли не всю свою речь на форуме. Он заявил, что сегодня Запад стремится стереть память о Победе в Великой Отечественной войне, дискредитировать Красную армию и обелить нацистских преступников. К примеру, в соседней Польше утверждают, что Освенцим освободили американские войска, возмутился белорусский лидер.

— Западные специалисты по белорусской истории, по нашей советской, русской, российской истории пишут, что мы слишком пафосно рассказываем о своих героях, преувеличиваем масштабы их подвига. Нам намекают, что надо бы и про плохих своих говорить. И про хороших немцев не забывать. Учат нас из-за океана псевдообъективности, — заявил Лукашенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Путин же снова призвал создать в мире новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая защищала бы одни страны не в ущерб другим. При этом главным уроком Великой Отечественной должна оставаться идея о недопустимости возрождения нацизма.

— Надо сделать всё, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости — так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств, — сказал президент России.

Основой для создания такой архитектуры могли бы стать уже действующие многосторонние формы сотрудничества, такие как Союзное государство, ОДКБ, СНГ, а также ШОС, БРИКС и АСЕАН, считает он.

Развитие авиационной промышленности

Главы государств также провели отдельную встречу и, что называется, сверили часы по некоторым вопросам. В частности, затронули торгово-экономическую сферу, где результат, по оценкам президента РФ, «просто выдающийся» — свыше $50 млрд. Отдельно остановились на промышленном сотрудничестве Москвы и Минска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром. Хочу вам рассказать, какие здесь есть предложения. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотникам. Это очень важно прежде всего для экономики, для логистики, — сказал Владимир Путин.

Он также отметил: у стран есть договоренности о совместной деятельности в области авиастроения. «Есть над чем работать — и небольшой самолетик, и кооперация по среднемагистральным самолетам», — заметил он.

В Белоруссии действительно сохранна часть авиационной промышленности, рассказал «Известиям» глава высшего координационного совета союза «Республиканская конфедерация предпринимательства» Андрей Копыток.

— Надо сказать, что часть наших компаний уже собирают на производстве отдельные компоненты для самолета «Освей», который делается в рамках совместного Союзного государства нашими специалистами. А вот открытие завода, вероятно, в ближайшее время будет согласовано двумя лидерами, его могут построить на территории Республики Беларусь, — заключил Андрей Копыток.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его оценкам, Союзному государству развитие беспилотников поможет достичь технологического лидерства.