Два мотоциклиста погибли в результате столкновения на гонке в Британии

Два гонщика погибли в результате столкновения 11 мотоциклов на гонке British Superbikes в Британии. Об этом 5 мая сообщил телеканал Sky Sports.

«Оуэн Дженнер, 21 год, и Шейн Ричардсон, 29 лет, получили смертельные травмы в результате столкновения 11 мотоциклов на первом повороте первого круга. Том Танстолл, 47 лет, был переведен в больницу Royal Stoke University Hospital с серьезными травмами спины и живота», — говорится на сайте телеканала.

Уточнялось, что еще пятеро гонщиков получили незначительные травмы на трассе, а только трое остались невредимыми. Сразу после аварии на трассу были направлены медицинские службы. Из-за случившегося оставшуюся часть чемпионата Bennetts British Superbike Championship отменили.

В США 29 апреля был зафиксирован новый рекорд максимальной скорости на соревнованиях по дрэг-рейсингу в высшем классе Top Fuel чемпионата National Hot Rod Association (NHRA). Его установила 38-летняя гонщица Бриттани Форс, которая разогналась до 549,74 км/ч (341,59 мили/ч).