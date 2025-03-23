Весенний гон: продажи мотоциклов перед сезоном выросли почти в два раза

В феврале–марте 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи мотоциклов выросли в 1,7 раза, сообщили «Известиям» в маркетплейсах. Средняя стоимость транспортного средства в 2025 году варьируется в зависимости от площадки — от 200 тыс. до 240 тыс. рублей. Продавцы ждут еще большего повышения спроса ближе к старту мотосезона — в этом году открытие запланировано в конце апреля — мае. О том, какие мотоциклы популярны сейчас на рынке и как подготовиться к сезону, — в материале «Известий».

Как растут продажи мотоциклов

Продажи мототехники в преддверии сезона выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» представители маркетплейсов и агрегаторов по продаже.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По данным аналитиков «JVO Студии», в конце февраля — марте 2025 года продажи мотоциклов на Wildberries увеличились в полтора раза. Отдельная категория для продажи этих транспортных средств появилась на площадке в сентябре 2024 года.

Во второй половине марта число объявлений о продаже стало резко увеличиваться, рассказала менеджер продукта «Мототехника» всероссийского автомобильного сайта «Дром» Дария Притупова.

— Скорее всего, за ближайшие десять дней произойдет значимый прирост, — сказала она «Известиям». — Показательны данные актуальной базы объявлений в прошлом месяце, когда рост составил 104% к февралю 2024 года. При этом в среднем в день в феврале этого года подавалось на 26% объявлений больше, чем год назад.

Возросший интерес к мототехнике подтверждают и данные от агентства «Автостат», добавила Дария Притупова. В 2024 году куплено 43 тыс. новых мотоциклов, что на 58% больше, чем за 2023-й. У подержанных моделей эти показатели показывают рост на 10%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Средняя стоимость мотоциклов на маркетплейсах составляет 219–253,7 тыс. рублей, а средний чек покупки в данной категории ТС — 202 тыс. рублей.

Так, по данным JVO, на Wildberries наибольшая доля продаж принадлежит российскому бренду Rockot — 49% от всей категории. Средняя стоимость мотоцикла этой марки — 189 тыс. рублей. На втором месте китайские Regulmoto с долей 29% и средней стоимостью 226 тыс. рублей. Второе и третье места достались MotoLand (производятся в Китае) и Promax (Тайвань) — это 3,9 и 3,2% от всех продаж. Замыкает топ-5 Kayo (Китай) с показателем 1% и средней стоимостью мотоцикла 197 тыс. рублей.

На Ozon в феврале–марте 2025 года пользователи чаще всего отдавали предпочтение транспортным средствам от Regulmoto — 26% от всех продаж. Их средняя стоимость составила 214 тыс. рублей. На втором месте оказалась марка MotoLand с долей 19%. Далее идет VMC (Китай), на мотоциклы этой марки пришлось 9,2% от всех проданных ТС. Далее идет бренд BSE (Китай) — 8,9%.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

На рынке подержанных мотоциклов стандартно впереди японская тройка: Honda, Yamaha и Suzuki, отметила Дария Притупова.

— Далее идут модели Kawasaki и BMW, — пояснила эксперт. — В новых в марочной структуре лидируют, конечно же, китайцы: Regulmoto, Racer, MotoLand и Voge. Но популярна и индийская модель от Bajaj.

Китайские бренды, по ее словам, преимущественно недорогие. И поэтому продажи новых таких ТС растут особенно быстро.

— Например, топ-модель по продажам — Racer RC300 можно купить за 150 тыс. рублей, что довольно низкий порог для приобретения новой техники, — считает эксперт. — Если же посмотреть на текущее состояние актуального парка мотоциклов в России, в топе пока еще модели, которые стояли у наших дедушек в гараже: ИЖ, «Урал», «ЗиД». Японцы и китайцы пока не добрались даже до топ-5 марок.

Как подготовиться к сезону

Спрос на мототехнику ежегодно растет, рассказал «Известиям» опытный мотоциклист Вячеслав.

— Лучшие условия для покупки мототехники — зима, — сказал он. — Но важно подготовить мотоцикл к выезду после сезонной паузы.

Первым делом стоит проверить заряд аккумулятора, иначе могут возникнуть проблемы в самый неожиданный момент , подчеркнул Вячеслав.

— Произведите замену масла и всех жидкостей, согласно инструкции пользователя , — добавил эксперт. — Рекомендую покупать жидкости именитых производителей в известных магазинах или в мотосервисах. Так вероятность меньше, что будет залита подделка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Второй этап — проверка цепей, ремней, кардана в зависимости от типа применяемой передачи крутящего момента.

— Цепь со звездами рекомендую менять каждые 20–25 тыс. км или раз в два сезона. Также не забывайте ее чистить, смазывать и проверять натяжение, тем самым вы продлите ей срок службы, — сказал он. — Те же самые критерии проверки ремня привода. Срок службы его больше, однако рекомендую проверять каждые 5 тыс. км. С карданом, с одной стороны, всё просто и сложно одновременно: можно один раз поменять масло и забыть о нем на всё время эксплуатации. А может произойти так, что он развалится на первых 5 тыс. км.

Далее, по словам Вячеслава, следует заняться резиной. Согласно правилам дорожного движения, минимальный остаток протектора 0,8 мм: то есть чем меньше рисунок, тем больше шанс «словить аквапланирование» (полная или частичная потеря сцепления шины с жесткой поверхностью дороги).

— И не забывайте проверить давление в колесах согласно мануалу мотоцикла, — пояснил он. — Также стоит проверить тормозные диски и колодки. Если на колодках толщина рабочей поверхности меньше 2 мм, их нужно заменить. Последний этап — немного смажьте тросики сцепления и газа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Начинающим мотоциклистам эксперт напомнил, что в мокрую погоду следует остерегаться наезда на дорожную разметку и рельсы. На дороге важно смотреть и оценивать ситуацию на две машины вперед.

— Рекомендую также смотреть в боковые зеркала автомобилистов, для того чтобы убедиться, что они вас видят, — указал Вячеслав.