Гонщица из США разогналась до 550 км/ч и установила рекорд скорости
В США зафиксирован новый рекорд максимальной скорости на соревнованиях по дрэг-рейсингу в высшем классе Top Fuel чемпионата National Hot Rod Association (NHRA). 38-летняя гонщица Бриттани Форс разогналась до 549,74 км/ч (341,59 мили/ч), что стало лучшим результатом в истории серии, сообщает The Drive.
Бриттани Форс из команды John Force Racing установила рекорд во время квалификационных заездов, управляя дрэгстером мощностью 11 тыс. лошадиных сил. Предыдущий лучший результат тоже принадлежал ей — в 2022-м американка разогналась до 545,47 км/ч. Также в ходе соревнований Форс стала первым участником, кому в этом гоночном классе удалось превысить отметку в 340 миль/ч (547,18 км/ч).
«В 1960-х развить скорость в 200 миль в час считалось огромным достижением. Дон Гарлитс попал в заголовки новостей, когда в 1964 году разогнался до 201,34 мили в час. Кенни Бернштейн впервые преодолел порог в 300 миль в час в 1992 году», — отмечается в публикации.
Сейчас самым быстрым серийным автомобилем в мире считается Bugatti Chiron Super Sport 300+, который в 2019 году развил максимальную скорость 490,48 км/ч.
31 марта сообщалось, что гиперкар Aston Martin Valkyrie оказался быстрейшим на тестовой трассе Top Gear, которая расположена на аэродроме в британском Дансфолде. 1155-сильный автомобиль побил рекорд круга среди серийных моделей, допущенных до эксплуатации на дорогах общего пользования