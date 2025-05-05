Политолог усомнился в участии посредников в решении конфликта Индии и Пакистана

Перспектива урегулирования ситуации между Индией и Пакистаном с участием посредников вызывает скепсис, так как Нью-Дели выступает за двустороннее решение конфликта. Об этом 5 мая «Известиям» заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

По его словам, РФ готова сыграть роль посредника, однако для этого необходимо согласие обеих сторон конфликта.

«Пакистан давно хочет, чтобы какая-нибудь международная сила или третья страна выступила в роли посредника. Индия считает, что конфликт между Индией и Пакистаном носит двусторонний характер, и, в общем-то, от интернационализации этого конфликта воздерживается, считая, что это дело должны решать сами индийцы с пакистанцами вместе», — сказал он.

Политолог рассказал, что в данный момент индийские СМИ активно публикуют материалы, в которых говорится о недостатке у Пакистана боеприпасов из-за поставок Украине. Он назвал это жестом в сторону Москвы с целью добиться ее более проиндийской позиции.

«Я скептически отношусь к перспективам урегулирования с участием международных посредников», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что с момента теракта в индийском городе Пахалгаме прошло почти две недели и пока Пакистан и Индия обменялись только серией приграничных ударов. По его словам, это не значит, что надо полностью исключать вероятность масштабных вооруженных столкновений между странами.

«Надо учесть, что обе страны имеют ядерное оружие, и такой конфликт может быть катастрофичен для всего региона, а по своим последствиям труднопредсказуемым может быть катастрофичен для всего мира. Поэтому я не уверен, что эти страны перейдут в какую-то красную черту, за которой начнется двойное взаимное уничтожение», — заключил Волхонский.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгама на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар 29 апреля заявил о намерении Индии совершить атаки на страну в течение 24–36 часов. В тот же день на границе двух стран произошли перестрелки между индийскими и пакистанскими военными, они не прекращаются уже несколько дней.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 мая обсудил во время телефонных переговоров со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром обострение индийско-пакистанских отношений. В разговоре российский министр подтвердил готовность РФ содействовать урегулированию ситуации между двумя странами. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия с большой тревогой следит за конфликтом.