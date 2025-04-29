Реклама
Прямой эфир
Общество
Прошедший в Перми снегопад назвали сильнейшим в XXI веке
Общество
Путин призвал твердо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
В Лондоне произошел масштабный пожар на электрической подстанции
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО
Мир
В Испании почти полностью восстановлено электроснабжение после отключения
Экономика
Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
Происшествия
Школьный автобус попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области
Армия
ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
Не менее 18 туристов из России пострадали после аварии с автобусом в Турции
Наука и техника
Баканов сообщил об объединении 13 стран с РФ и КНР для создания лунной станции
Экономика
Орешкин заявил об отсутствии инфраструктурного развития в экономиках Европы и США
Наука и техника
Самолет МС-21 совершил первый полет с новыми российскими системами
Сюжет:

СМИ сообщили о перестрелках на границе Индии и Пакистана

0
EN
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Перестрелки между индийскими и пакистанскими военными произошли ночью на демаркационной линии между Индией и Пакистаном в Кашмире. Об этом 29 апреля сообщил телеканал NDTV со ссылкой на заявление Вооруженных сил Индии.

«Стрельба, произошедшая на фоне обострения напряженности между Индией и Пакистаном, произошла недалеко от районов, расположенных напротив районов Купвара и Барамулла, а также сектора Ахнур», — уточняется в публикации.

Сообщается, что индийские военные отреагировали на обстрел «взвешенно и эффективно». Информация о жертвах не поступала.

Пограничная подстава: Пакистан готовится к военному вторжению Индии
Продолжаются перестрелки между военными двух государств после теракта в Пахалгаме

27 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна не планирует начинать военный конфликт против Индии без эскалации. Асиф добавил, что Индия при попытке вторжения в Пакистан или атаки страны встретит «более чем пропорциональный ответ».

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.

По данным телеканала NDTV, военнослужащие Индии 24 апреля зафиксировали обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана. Спустя два дня, 26 апреля, стало известно о новой перестрелке на пограничной линии в долине Кашмира военных Индии и Пакистана. Уточнялось, что пакистанские военные приведены в состояние повышенной готовности после заявления индийских властей о преследовании террористов, устроивших стрельбу в Пахалгаме.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025