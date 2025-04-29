СМИ сообщили о перестрелках на границе Индии и Пакистана
Перестрелки между индийскими и пакистанскими военными произошли ночью на демаркационной линии между Индией и Пакистаном в Кашмире. Об этом 29 апреля сообщил телеканал NDTV со ссылкой на заявление Вооруженных сил Индии.
«Стрельба, произошедшая на фоне обострения напряженности между Индией и Пакистаном, произошла недалеко от районов, расположенных напротив районов Купвара и Барамулла, а также сектора Ахнур», — уточняется в публикации.
Сообщается, что индийские военные отреагировали на обстрел «взвешенно и эффективно». Информация о жертвах не поступала.
27 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна не планирует начинать военный конфликт против Индии без эскалации. Асиф добавил, что Индия при попытке вторжения в Пакистан или атаки страны встретит «более чем пропорциональный ответ».
Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.
По данным телеканала NDTV, военнослужащие Индии 24 апреля зафиксировали обстрел пограничных постов из стрелкового оружия со стороны Пакистана. Спустя два дня, 26 апреля, стало известно о новой перестрелке на пограничной линии в долине Кашмира военных Индии и Пакистана. Уточнялось, что пакистанские военные приведены в состояние повышенной готовности после заявления индийских властей о преследовании террористов, устроивших стрельбу в Пахалгаме.